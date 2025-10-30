Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La soledad no deseada afecta al 17% de los vascos con problemas de salud mental mayores de 55 años. DV

Uno de cada cuatro vascos con problemas de salud mental carecen de redes sociales

Afrontan la vejez con menos apoyos y mayor soledad, según advierte un estudio elaborado por Salud Mental Euskadi, en colaboración con asociaciones vascas y el Gobierno Vasco

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:42

Comenta

Envejecen antes, con un mayor deterioro físico y cognitivo, una menor esperanza de vida y una notable precariedad económica. La soledad no deseada, el miedo ... a ser una carga y la falta de recursos adaptados y redes familiares o comunitarias marcan el día a día de las personas con problemas de salud mental que se acercan a la vejez, una realidad «invisibilizada» que se recoge en el estudio elaborado por Salud Mental Euskadi Fedeafes, en colaboración con asociaciones de los tres territorios vascos, entre ellas la guipuzcoana Agifes, y el apoyo del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco.

