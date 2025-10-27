107.0000 vascos cuidan de familiares dependientes una media de seis horas al día

Claudia Turiel Lunes, 27 de octubre 2025, 13:29 Comenta Compartir

En Euskadi, cerca de 107.000 personas prestan cuidados a algún familiar dentro del hogar, dedicando una media de seis horas al día a esta labor. Una cifra que va en aumento, pues se prevé que en los próximos 20 años el número de personas mayores dependientes crecerá a un ritmo del 5% anual. Con el objetivo de cuidar a quienes cuidan y de aliviar situaciones de sobrecarga, estrés o desgaste emocional, el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha puesto en marcha una aplicación móvil gratuita que ya presta apoyo a 1.000 cuidadores vascos, Zaindoo.

Este servicio busca acompañar a las personas cuidadoras y mejorar su bienestar, resolver de manera más eficaz el día a día y que el cuidado ofrecido a su familiar sea de mayor calidad. Así lo han presentado esta mañana en una rueda de prensa la consejera del departamento, Nerea Melgosa, e Iñigo Kortabitarte, director de OK en Casa, empresa responsable de dar el servicio Zaindoo. Las personas cuidadoras «asumen yb rati ebirne, muchas veces de forma inesperada y sin preparación previa. El resultado es un alto coste en su salud física, emocional y social», han advertido. Entre las consecuencias más comunes se encuentran la ansiedad, la depresión, el agotamiento, el aislamiento social, los conflictos familiares o incluso las dificultades económicas.

La propia app, gratuita y disponible tanto para móvil como tablet con acceso a internet, ofrece un plan de mejora y acompañamiento personalizado a cada caso que incluye sesiones individuales con una especialista en cuidado familiar, formación a través de vídeos para cuidarse mejor a sí mismo y a su familiar de manera que se reduzca la sobrecarga, ejercicios y herramientas para organizarse mejor, acceso a una comunidad de personas cuidadoras en la plataforma y acceso a consejos y trucos diarios relacionados con el cuidado.

Para acceder a Zaindoo la persona cuidadora debe ser familiar de la persona con dependencia, residir en Euskadi y disponer de un smatphone o tablet con acceso a internet, mientras que la persona dependiente deber ser mayor de 60 años y residir en Euskadi, tener un grado de dependencia reconocido (1, 2, 3) y residir en su domicilio, no en una residencia -no es necesario vivir con la persona cuidadora-. Para más información, basta con llamar al 900 840 126 o remitir un correo electrónico a zaindoo@euskadi.eus; para solicitar el alta, es necesario entrar a la página web del servicio (https://www.euskadi.eus/zaindoo.es/) y cumplir con los requisitos establecidos.

