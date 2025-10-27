Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cerca de 107.000 vascos cuidan de familiares dependientes en su domicilio. Lobo Altuna

107.0000 vascos cuidan de familiares dependientes una media de seis horas al día

La nueva aplicación móvil del Gobierno Vasco, Zaindoo, ofrece apoyo psicoeducativo a estos cuidadores de manera gratuita que ya utilizan 400 guipuzcoanos

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:29

Comenta

En Euskadi, cerca de 107.000 personas prestan cuidados a algún familiar dentro del hogar, dedicando una media de seis horas al día a esta labor. Una cifra que va en aumento, pues se prevé que en los próximos 20 años el número de personas mayores dependientes crecerá a un ritmo del 5% anual. Con el objetivo de cuidar a quienes cuidan y de aliviar situaciones de sobrecarga, estrés o desgaste emocional, el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha puesto en marcha una aplicación móvil gratuita que ya presta apoyo a 1.000 cuidadores vascos, Zaindoo.

Este servicio busca acompañar a las personas cuidadoras y mejorar su bienestar, resolver de manera más eficaz el día a día y que el cuidado ofrecido a su familiar sea de mayor calidad. Así lo han presentado esta mañana en una rueda de prensa la consejera del departamento, Nerea Melgosa, e Iñigo Kortabitarte, director de OK en Casa, empresa responsable de dar el servicio Zaindoo. Las personas cuidadoras «asumen yb rati ebirne, muchas veces de forma inesperada y sin preparación previa. El resultado es un alto coste en su salud física, emocional y social», han advertido. Entre las consecuencias más comunes se encuentran la ansiedad, la depresión, el agotamiento, el aislamiento social, los conflictos familiares o incluso las dificultades económicas.

La propia app, gratuita y disponible tanto para móvil como tablet con acceso a internet, ofrece un plan de mejora y acompañamiento personalizado a cada caso que incluye sesiones individuales con una especialista en cuidado familiar, formación a través de vídeos para cuidarse mejor a sí mismo y a su familiar de manera que se reduzca la sobrecarga, ejercicios y herramientas para organizarse mejor, acceso a una comunidad de personas cuidadoras en la plataforma y acceso a consejos y trucos diarios relacionados con el cuidado.

Para acceder a Zaindoo la persona cuidadora debe ser familiar de la persona con dependencia, residir en Euskadi y disponer de un smatphone o tablet con acceso a internet, mientras que la persona dependiente deber ser mayor de 60 años y residir en Euskadi, tener un grado de dependencia reconocido (1, 2, 3) y residir en su domicilio, no en una residencia -no es necesario vivir con la persona cuidadora-. Para más información, basta con llamar al 900 840 126 o remitir un correo electrónico a zaindoo@euskadi.eus; para solicitar el alta, es necesario entrar a la página web del servicio (https://www.euskadi.eus/zaindoo.es/) y cumplir con los requisitos establecidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  3. 3

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6 Vecinos de Andoain: «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  8. 8 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  9. 9

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  10. 10

    Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 107.0000 vascos cuidan de familiares dependientes una media de seis horas al día

107.0000 vascos cuidan de familiares dependientes una media de seis horas al día