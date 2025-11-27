Cada vasco genera más de media tonelada de residuos urbanos cada año: «Hay que ponerse las pilas»

Euskadi debe «ponerse las pilas» si quiere cumplir los objetivos de gestión de residuos impuestos para 2030. Esa ha sido la llamada de atención realizada ... por el viceconsejero vasco de Medio Ambiente, Josu Bilbao, durante la presentación del informe 'Perfil ambiental de Euskadi 2025. Gestión de recursos' este jueves en el Kursaal. En 2022, año con el que trabaja el informe, Gipuzkoa generó el 32% del todos los residuos municipales de Euskadi (980.000 toneladas en total). La producción de residuos en el País Vasco se ha reducido un 8,22% desde 2010, sin poder cumplir con los objetivos de reducir un 13% para 2025.

Pero este buen dato en cuanto a la reducción de residuos generados, no obstante, es para el viceconsejero «una trampa». Esto se debe al aumento de la cantidad de desechos generados por cada ciudadano vasco, que ha pasado de 492 kilos por habitante en 2010 a 503 kilos por habitante en 2022.

El representante del Gobierno Vasco ha insistido que esta cifra debe reducirse para poder cumplir con los objetivos de los próximos años en cuanto a generación, recogida separada, preparación para la reutilización y tratamientos de preparación para la reutilización y reciclado (que valora el reciclaje y reutilización en conjunto). Cabe mencionar que, de todos los territorios, Gipuzkoa es el que mejor datos refleja para lograr los propósitos medioambientales y el que más se aproxima a la distribución europea.

En cuanto a generación de residuos, el objetivo para 2030 era conseguir una reducción del 15% respecto a 2010. En 2022 Gipuzkoa generó un 8,51% menos que hace doce años, representando la segunda bajada más alta por detrás de Álava (que apenas generó el 13% de todos los residuos de la Comunidad Autonóma Vasca).

En cuanto a los datos de recogida por separado, en Gipuzkoa se recogió por separado más del 58% de todos los residuos generados, mientras que en Euskadi este porcentaje supera por poco el 45%. De esta forma, Gipuzkoa es el único de los tres territorios históricos en cumplir con los objetivos de 2035, que establece en el 50% la recogida por separado de los residuos. Es más, según el informe, Gipuzkoa es el territorio que más proporción de residuos municipales recicló (el 37% del total, frente al 32% y al 30% de Bizkaia y Álava, respectivamente).

También son buenos los datos guipuzcoanos en cuanto a la aplicación de tratamientos de preparación para la reutilización y de reciclado (incluye compostaje y el reciclado de otros materiales). Los objetivos establecidos para el 2025 se sitúan en el 55%, aumentando en cinco y diez puntos porcentuales para 2030 y 2035 (60% y 65%), respectivamente. En este contexto, Gipuzkoa ha conseguido aplicar tratamientos al 55% de los residuos, conviritiéndose en la única de las tres en poder cumplir los própositos para este año (seguido por el 38% de Álava y el 36% de Bizkaia).

Pero lo que más preocupa al Ejecutivo autonómico, y el punto en el que se van centrar todas las estrategias de gestión de residuos próximamente admite el viceconsejero, gira en torno a la aplicación de tratamientos para la reutilización de los recursos. El objetivo para 2030 está en poder aplicar estos métodos al 10% de los recursos. «Si somos realistas hay que admitir que no vamos a llegar a esos propósitos porque en 2022 Euskadi solo pudo reutilizar el 0,58% de todos los residuos», comentó preocupado. Gipuzkoa volvió a posicionarse como el territorio con mayor tasa (0,65%).

De manera similar, Gipuzkoa es el territorio donde menos recursos acaban eliminándose en vertederos (6%) y donde más tratamientos de valorización se realizan (81%). Este porcentaje incluye la valorización energética (transformar residuos en energía), que en nuestro territorio alcanzó el 26% en 2022 gracias a la planta de Zubieta (inaugurada en 2020).

Principales residuos generados

Los biorresiduos fue el tipo más generado en 2022 en el territorio, recogiéndose 113.640 toneladas. No obstante, solo se recogió por separado el 48% de todos ellos.

Por debajo de este tipo está el papel-cartón (51.588 toneladas), que fue la categoría más reciclada por los guipuzcoanos; los envases ligeros (40.472 toneladas); el vidrio (33.311 toneladas), y la madera (20.214 toneladas).

En cuanto a recogida por separado, destacan los porcentajes de la madera (95%), el vidrio (79%) y el papel cartón (73%).