Planta de valorización energética de Zubieta. David Vicente

Cada vasco genera más de media tonelada de residuos urbanos cada año: «Hay que ponerse las pilas»

Los desperdicios producidos por el conjunto de la sociedad vasca en más de una década se han reducido un 8% cuando el objetivo estaba en el 13%

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:41

Euskadi debe «ponerse las pilas» si quiere cumplir los objetivos de gestión de residuos impuestos para 2030. Esa ha sido la llamada de atención realizada ... por el viceconsejero vasco de Medio Ambiente, Josu Bilbao, durante la presentación del informe 'Perfil ambiental de Euskadi 2025. Gestión de recursos' este jueves en el Kursaal. En 2022, año con el que trabaja el informe, Gipuzkoa generó el 32% del todos los residuos municipales de Euskadi (980.000 toneladas en total). La producción de residuos en el País Vasco se ha reducido un 8,22% desde 2010, sin poder cumplir con los objetivos de reducir un 13% para 2025.

