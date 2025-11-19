Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un joven vasco prueba comida española en un restaurante de República Dominicana: «Esto no es una croqueta»

El influencer donostiarra, Eneko García, ha aprovechado su viaje al país latinoamericano para visitar un restaurante de comida española en la isla

M. S.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:05

«Estamos en un restaurante español en República Dominicana y vamos a probar croquetas, patatas bravas y tomate con queso manchego», explica en uno de sus últimos vídeos el joven vasco, Eneko García. Un influencer donostiarra que ha aprovechado su viaje al país latinoamericano para visitar un restaurante de comida española en la isla.

«Vamos a comernos un queso manchego con un tomate elegante y sabroso. Tienen aquí también la bandera de mi casa», arranca diciendo el joven en el vídeo con miles de reproducciones y en el que puede verse la ikurriña, además de varias banderas del resto de comunidades autónomas.

«El queso sí que es manchego. Está cortado en láminas muy finitas, pero está bueno», destaca el joven en el vídeo que ha llamado la atención y ha generado curiosidad en redes sociales. «Estas patatas bravas están mejor que las que me he comido en España», admitía sobre unas patatas bravas con salsa ligeramente picante y con un polvo que García confundía con café.

Un joven vasco prueba croquetas en República Dominicana

Llegaba la hora de probar uno de los platos más típicos de la gastronomía española: las croquetas. «Estas son unas croquetas caseras de pollo. Pero esto no es una croqueta», dudaba el influencer al ver las croquetas de un tamaño bastante más grande del habitual y al llevar estas muy poca bechamel.

«No sé qué decir que es, pero no es una croqueta de pollo», continuaba antes de untarlas en alioli y finalizar acompañando la comida con un zumo de chinola, piña y mango. «Muy española no es la chinola, bromeaba el joven refiriéndose a la fruta de la pasión o maracuyá que ofrecía el restaurante.

