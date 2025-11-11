Nicolas, el corredor vasco que ha ganado una maratón por el desierto en alpargatas y vestido con la ikurriña «Corro con alpargatas para promocionar mi región, el País Vasco francés, y más concretamente Zuberoa, mi provincia natal»

Correr maratones en alpargatas y enfundado en la ikurriña. Esa es la seña de identidad de Nicolas Duplàa, la última sensación del atletismo galo después de que su triunfo en el desierto de Wadi Rum de Jordania haya sido protagonista en el periódico deportivo L'Équipe.

Una victoria cosechada a sus 39 años en la quinta edición del Marathon des Sables Jordan gracias a un tiempo de 10 horas, 21 minutos y 34 segundos en los que el deportista no se quitó en ningún momento las alpargatas de sus pies durante la prueba de cien kilómetros sobre arena.

Residente en Orthez, en el País Vasco francés, Duplàa combina su trabajo como gerente de proyectos en una empresa informática con una pasión por las carreras extremas que lo ha llevado a completar 48 maratones y múltiples pruebas de ultradistancia por desiertos y montañas de todo el mundo. Además, preside el club de senderismo Xiberotarrak, desde donde promueve el deporte y la conexión con la naturaleza en su región.

Su imagen, cruzando las dunas con unas sencillas alpargatas decoradas con la ikurriña, se ha convertido ya en su símbolo como atleta. «Corro con alpargatas para promocionar mi región, el País Vasco francés, y más concretamente Zuberoa, mi provincia natal», explicó a L'Équipe. «Es una forma de demostrar que nuestros productos son de alta calidad, duraderos y auténticos«.

Si bien el triunfo de este año es el primero de su palmarés en esta prueba, Duplàa no es nuevo en los desafíos del Marathon des Sables. Antes de Jordania ya había participado en las ediciones de Fuerteventura, Perú y la «Legendaria» de 2021. Una victoria que llega tras varios intentos y sin dejar de lado sus inseparables alpargatas, que le distinguen del resto de corredores, equipados con la última tecnología deportiva.

«En la arena, la diferencia con respecto a las zapatillas normales es mínima, pero en superficies duras es más exigente», comenta. «La zancada tiene que ser más corta, lo que exige más a las piernas y a los tendones de Aquiles. Correr con alpargatas siempre llama la atención; crea una conexión con otros corredores. Incluso mis huellas en la arena eran distintas«, detalla sobre las diferencias de correr con este calzado.