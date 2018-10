Valvanera Ulargui (Directora de la Oficina Española de Cambio Climático): «Episodios como los de Mallorca se repetirán si seguimos aumentando la temperatura» Valvanera Ulargui, en el palacio Kursaal de Donostia. / MÓNICA RIVERO Anima a tener en cuenta la variable medioambiental en las decisiones de gasto y afirma que vamos hacia una sociedad baja en emisiones GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 21 octubre 2018, 13:44

La suya es otra de esas voces que nos dicen que se nos acaba el tiempo. Que hay que pasar de las palabras a los hechos para frenar el calentamiento global. Pocas horas después de las tormentas que han segado trece vidas en Mallorca, en plena amenaza de gota fría, Valvanera Ulargui (Madrid, 1973), directora de la Oficina Española de Cambio Climático en el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica, ha visitado Donostia para manifestar su implicación en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que traerá a la capital guipuzcoana 600 ponentes de primer nivel en la materia.

- Acabamos de presenciar una catástrofe natural en Mallorca y no sé si es ventajista hablar hoy de cambio climático.

- No, evidentemente uno de los impactos del calentamiento global son los fenómenos meteorológicos extremos y sobre todo los que tienen lugar fuera de temporada, como lo que ha pasado en Mallorca. Este tipo de episodios se repetirán con el tiempo si seguimos aumentando la temperatura del planeta. De eso no hay duda.

- Sigue habiendo quien niega que se produce un cambio climático. ¿Qué les diría?

- El cambio climático, frente a lo que son las noticias que vemos en la televisión o el periódico en el día a día, es un fenómeno diferente. Necesitamos unos treinta años de análisis para constatar que ese cambio se está produciendo realmente.

- O sea, que estamos en fase de constatación.

- No, ahora ya podemos decir que sí, que llevamos desde la era preindustrial calentando el planeta. Hemos subido un grado de media global la temperatura. El efecto es claro y el impacto también. Tenemos que ser conscientes de que hemos aumentando la temperatura por la acción humana y que eso es lo que provoca este tipo de episodios fuera de lo normal. La mala noticia es que si no lo paramos, se sucederán muchos más.

- ¿Así de claro? ¿Se puede demostrar?

- La ciencia ha vencido a la posverdad en esta cuestión. Ya estamos midiendo estos fenómenos en nuestro país, no en el Ártico porque se está deshelando el polo allí. No, aquí. Estamos viviendo sequías espantosas y un acortamiento de las estaciones. Los que vivían en San Sebastián recordarán que utilizaban mucho la bota catiusca o el abrigo de entretiempo. Ahora pasamos de una estación a otra de manera casi radical. Ahí está el ejemplo del pasado fin de semana. Pasamos casi del verano al invierno en unas horas. Todo eso se está midiendo.

- ¿Dónde más estamos notando el cambio climático?

- No hay más que ver cómo se retrasan las temporadas de esquí, o cómo las playas están cambiando por la influencia de las mareas, o las inundaciones que se provocan. Está habiendo que retrasar construcciones porque invaden un terreno que con el calentamiento se ve afectado por la subida de mareas. Siendo conscientes de que existe el problema, tenemos que reaccionar, no podemos dejar que lo solucionen nuestros nietos.

- Hablamos de un fenómeno global pero, ¿lo padecerán unos más que otros?

- España, por su situación geográfica, está en una zona de mayor impacto, donde los efectos que se prevén van a ser más virulentos que en el resto de países europeos. Y lo sufriremos más por la situación geográfica y por cómo tenemos organizados los sistemas productivos.

- ¿A qué se refiere?

- La agricultura, por ejemplo, se tiene que adaptar al cambio climático. Lo estamos viendo en regiones como La Rioja, que busca altitudes más altas para los viñedos. Los cambios estacionales hacen que la vid no sea resistente a las heladas o sequías que llegan antes de tiempo. En la costa tenemos el impacto de la elevación del nivel del mar, por lo que hay que planificar las infraestructuras para que sean resistentes.

- Le preguntaba por si hay territorios más vulnerables y otros a los que el cambio tampoco les perjudica tanto. Por si Donostia y Mallorca entran en el mismo nivel de riesgo, por ejemplo.

- El cambio climático no favorece a nadie. Hay regiones que piensan que el calentamiento les beneficia porque va a suavizar un tiempo frío o lluvioso, pero no es así. Lo que hace es traer fenómenos extremos que acucian cualquier tipo de situación normal y la convierten en una situación difícil de prever y ante la que, desde luego, no estamos preparados para reaccionar.

- Casi quince mil personas exigieron la semana pasada en París medidas urgentes para combatir el cambio climático. ¿Existe ese nivel de concienciación aquí?

- La preocupación ha subido mucho en los estudios sociológicos. La gente ya es consciente de que se trata de un desafío que tenemos que abordar. Lo que hay que hacer ahora es pasar a la acción y traducir esa preocupación en gestos cotidianos.

- ¿Qué tipo de gestos están en manos de los ciudadanos?

- Son gestos que cuestan, no tanto desde el punto de vista económico, ámbito en el que la lucha tiene incluso beneficios, sino por costumbres e inercias difíciles de cambiar. Me refiero, por ejemplo, a cosas como poner los electrodomésticos en las horas que son menos costosas, intentar no tener todas las luces encendidas, tratar de no coger siempre el ascensor...

- ... Y ahora me dirá que mejor no coger el coche.

- Claro. Lo más importante, si realmente se quiere atajar el cambio climático, pasa por cuidar dos frentes básicos: la calefacción y el transporte. Son los dos grandes focos de emisión y generan mas del 30% de los gases de efecto invernadero. Por eso es fundamental controlar cómo graduamos la calefacción a esa temperatura que es mejor desde el punto de vista medioambiental, y cómo nos movemos todos los días. Pero sí, dejar el coche para hacer tus trayectos en transporte público o en bicicleta sería recomendable.

- Para el que necesita el coche sí o sí, ¿le recomienda evitar comprarse un diésel?

- Lo que es importante es tener la variable medioambiental y el futuro en mente a la hora de tomar las decisiones de gasto. Pero en todos los planos. Ser conscientes de que vamos a una sociedad que tiene que ser baja en emisiones. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Los vehículos de dentro de diez o quince años no van a ser los vehículos que conocemos hoy y la forma de movernos tampoco. El vehículo, cuanto menos contamine, mejor, aunque es verdad que debe cumplir nuestras necesidades. Pero tenemos que incentivar que sea bajo en emisiones porque es por el bien de toda la comunidad.

- ¿Incentivar significa subir los impuestos? Hay una corriente que piensa que su Gobierno se ha cebado con el sector del diésel.

- Tratamos todas las fuentes de emisión. Los sectores eléctrico e industrial llevan bajo un régimen de comercio de derechos de emisión desde 2005. Han dado respuesta a un sistema donde el que emite más de lo que está permitido tiene que ir al mercado a comprar ese exceso de tonelada de CO2, con lo cual el producto será siempre más caro si no es capaz de introducir la eficiencia. El sector del transporte es el único que sigue creciendo en emisiones de CO2. Todos los demás han comenzado una curva descendente. Los combustibles fósiles en general tienen una imposición. Tributan a una cantidad que es inferior a la media europea. Es un debate más amplio de fiscalidad ambiental. No es un acoso y derribo contra el diésel.

- ¿Son eficientes este tipo de impuestos para lograr el objetivo deseado?

- Hay otros sectores como el de los gases fluorados con un impuesto que ha dado muy buenos resultados, o el sector residuos o el agrícola. Todo el espectro está contemplado en la agenda del Gobierno. Todos tienen que ser parte de la solución.

- ¿Qué le parecen otro tipo de medidas como restringir el tráfico a algunos vehículos en algunas ciudades como Madrid?

- Me parece bien restringir por etiquetas de tráfico en función de las emisiones. Las ciudades van por delante. En el consejo de ministros de la UE que tuvo lugar en Bruselas el día 9 hubo anuncios de muchos países que van a prohibir la matriculación de vehículos de combustión para el año 2040: la matriculación y la venta. Se está poniendo así un límite temporal para descarbonizar ese transporte. Francia, Irlanda y Reino Unido están en ello. Es la forma responsable de materializar la descarbonización.

- ¿Quiere decir que Europa marca las directrices?

- En el consejo europeo se pusieron unos objetivos para 2030. El 35% de los vehículos de fabricantes tendrán que ser eléctricos o de bajas emisiones. El mercado va a abrir un abanico de posibilidades mucho mayor y más accesibles al consumidor. Vamos hacia un sistema de una automoción baja en emisiones y sobre todo hacia una movilidad diferente, entendida como un servicio (bicicletas, servicio público, etc.)

- ¿Son los fabricantes los que deben ofertarnos productos sostenibles o nosotros los que debemos demandarlos?

- Es un círculo vicioso. La industria va hacia un sistema de bajas emisiones y está obligada a ser parte de la respuesta al cambio climático. No es una carga, sino una oportunidad para crecer. La industria del automóvil aprovechará esta oportunidad. Hay cambios disruptivos que están a la vuelta de la esquina y España no se va a quedar atrás. Los ciudadanos tendremos también oportunidades de empujar en ese cambio productivo. Los sectores que se posicionen los primeros en un modelo de desarrollo sostenible se aprovecharán de las oportunidades verdes.

- ¿Puede sostener esto con datos?

- El último informe del New Economy and Climate Change señala que si realmente hacemos las acciones necesarias para frenar el calentamiento global, los beneficios directos serán de 26 trillones hasta 2030 en todos los sectores. Si no actuamos, tendremos datos como los de 2017, que son más de 280.000 millones de pérdidas económicas además de millones de muertes. El coste de la no acción va a ser muy superior al coste de actuar. Eso sí, cada sector tiene que coger los ritmos que sean buenos para su competitividad.

- Ha citado los residuos. ¿Qué le parece la apuesta guipuzcoana por una planta de valorización energética?

- Desde el punto de vista del cambio climático, evidentemente la valorización con recuperación de la energía es el mejor sistema, porque fomentas la economía circular y aprovecha el residuo como recurso.

- ¿Qué le parece que se organice en Donostia una Conferencia Internacional sobre cambio climático?

- Agradecemos que el Gobierno Vasco haya cogido el guante de lo que piden los ciudadanos. Los gobiernos, las regiones y las ciudades ya se han movilizado por una acción climática beneficiosa para sus ciudadanos. En la agenda de desarrollo sostenible, que significa hacer un uso eficaz y solidario de los recursos, no podemos actuar solos.