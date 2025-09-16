Usue Morik jasoko du V. Gladis Saria
Adimen artifiziala «gizartearen ongizatera bideratzeko», ezagutza transferitzeko eta etorkizunari begira hasitako bidearen eragin positiboa goretsi ditu epaimahaiak aho batez
J. A.
Asteartea, 16 iraila 2025, 12:02
«Adimen artifiziala gizartearen ongizatera bideratzeko», «ezagutza transferitzeko urratutako bidea» edo AAren alorrean egin duen lanari etorkizunean «eragin positiboa» aurreikustea izan dira, besteak beste, Gladys Sariaren epaimahaiak ekimeneko bosgarren garaikurra Usue Mori Carrascali (Donostia, 1987) emateko azpimarratu dituenak. Aho batez hartu da erabakia. Sari banaketa irailaren 26an izango da, goizeko 11:30ean, EHUko Informatika Fakultatean.
Mori EHUko irakasle agregatua da, Konputazio Zientziak eta Adimen Artifiziala sailean, eta 2024ko irailetik aurrera Adimen Artifizialeko graduko koordinatzailea ere bada. Matematikan lizentziatua da eta hainbat master egin ditu, besteak beste, modelizazio matematikoan, sistema adimendunetan eta irakaskuntzan. 2015etik irakasle da unibertsitatean.
Ibilbide akademiko oparoaz gain, Morik ikerketa akademikotik haratago joateko hautu ausarta egin duela goretsi du ebazpenak. «Haren helburua ez da soilik argitalpen zientifikoen kopurua handitzea, baizik eta adimen artifiziala gizartearen benetako beharretara egokitzea, eta ezagutza praktikara eramatea».
Epaimahaiaren aktaren arabera Morik «ibilbide zientifiko sendoa du; baina gaur egungo 'eliteko' ikerketa eredutik aldendu, eta adimen artifiziala gizartearen onurarako tresna gisa erabiltzea eta haren transferentzia lehenetsi ditu, horretarako, fakultateko beste ikerketa taldeetako kideekin ez ezik, jakintza arlo desberdinetako profesionalekin elkarlana bultzatu du. Haren lanari etorkizuneko eragin sozial positiboa aurreikusten zaio».
Gladys Sariak ingurune digitalean ari diren emakume gazte euskaldunak saritu, gazteentzat erreferenteak sortu eta egiten duten lana jendarteratzea du helburu, Gladys del Estal informatikaria gogoratzearekin batera. Puntueus Fundazioak eta EHUko Informatika Fakultateak sustatzen duten ekimenak Gipuzkoako Foru Aldundiaren babes nagusia du, eta lagun ditu Emakunde, Danobatgroup, Euskaltel Fundazioa, EITB eta EHUko berdintasun-zuzendaritza.
