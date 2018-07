Los usuarios afectados por la huelga de Ryanair podrán reclamar entre 250 y 600 euros Los clientes también podrán exigir un transporte alternativo, el reembolso del billete o indemnizaciones por daños morales A. LERATE SAN SEBASTIÁN. Viernes, 20 julio 2018, 06:46

Llega el verano y, prácticamente como cada año, las huelgas de transporte aéreo amenazan la tranquilidad de las vacaciones de miles de personas. Esta vez, los primeros afectados son los clientes de Ryanair, después de que la compañía anunciara una huelga de los tripulantes de cabina para los próximos miércoles 25 y jueves 26. Es el primero de otros paros en personal de tierra o de Iberia en días sucesivos.

Los clientes afectados por Ryanair podrán reclamar a la aerolínea, entre otras medidas, compensaciones de entre 250 y 600 euros, un transporte alternativo, el reembolso del billete, indemnizaciones por daños materiales y morales, o el derecho a recibir asistencia. Así, Ryanair tendrá que pagar las noches de hotel y las actividades contratadas no disfrutadas a los clientes afectados por la huelga que los tripulantes de la aerolínea han convocado para el miércoles y jueves de la próxima semana. Los viajeros afectados por los paros podrán reclamar, en concepto de compensación, 250 euros si el vuelo es de corto radio o 600 euros si la distancia es de entre 1.500 y 3.000 kilómetros, ha apuntado la compañía de reclamaciones Reclamador.es.

Entre las medidas que los usuarios de Ryanair podrán exigir también está la indemnización por daños materiales y morales si, por ejemplo, no es posible acudir a un concierto, un festival, un tour turístico o actividades pagadas que, en definitiva, no se pueden disfrutar debido a la huelga. Además, los afectados tienen la posibilidad de solicitar el reembolso del billete si la aerolínea no ofrece un viaje alternativo; y el derecho a recibir asistencia (comida y bebida) en el caso de optar por un transporte alternativo, siempre que el retraso supere las dos horas.

La cancelación de 200 vuelos diarios en España por Ryanair, un 24 % del total, afectará a aproximadamente a 75.000 pasajeros. La compañía ha reubicado ya a la mitad de ellos en otros vuelos en días anteriores y posteriores a los paros y espera tener resuelta la situación de prácticamente todos ellos hoy, señaló ayer a Efe el director general de Márketing de Ryanair, Kenny Jacobs.

Margen suficiente

A menos de una semana de la huelga, el directivo no cree que el paro pueda desconvocarse, por lo que Ryanair decidió cancelar con tiempo suficiente los vuelos que no operarán durante esos días, para «dar la máxima oportunidad» a sus clientes de poder ser reubicado en otros. En su opinión, si la aerolínea hubiera esperado para ver si se suspendía la protesta y se hubiera puesto a partir de ese momento a informar a los clientes de las cancelaciones, «seguramente los pasajeros tendrían menos opciones para poder ser acomodados en otros» vuelos o buscar alternativas de vieja.

Por otro lado, ayer Iberia tuvo que cancelar uno de sus vuelos. En concreto el 6402 con ruta México-Madrid, que despegó del Aeropuerto de la Ciudad de México, tuvo que cancelar el itinerario y regresar debido a que la aeronave presentaba una falla en el tren de aterrizaje.