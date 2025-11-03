Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

American Heart Association

El uso de melatonina contra el insomnio y el jet lag podría producir insuficiencia cardiaca

El suplemento de venta libre en España puede causar incluso la muerte, según un estudio presentado por la Asociación Americana del Corazón, pero expertos españoles rebajan la alerta

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:45

Usada sin prescripción médica en países como España, la melatonina sirve de terapia contra el insomnio, regula los ciclos del sueño y previene el 'jet ... lag'. Sin embargo, un estudio avalado por la Asociación Americana del Corazón alerta que los consumidores habituales de esta hormona, que se comercializa como suplemento farmacológico, tienen más probabilidades de ser diagnosticados con insuficiencia cardiaca, hasta necesitar hospitalización y con riesgo de muerte. La investigación, basada en expedientes médicos de 130.000 pacientes con seguimiento de cinco años, reveló que los adultos que consumían melatonina durante al menos doce meses tenían un 90% más probabilidades de que su corazón no bombeara suficiente sangre rica en oxígeno al resto de órganos, lo que comprometía su funcionamiento. Lo mismo sucedía con los que se medicaban con la hormona dos veces en 90 días.

