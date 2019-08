80 urte bete dituen hilketa Madrilgo Almudenako hilerriko hormaren alboan fusilatu zituzten 'Hamairu arrosak' ezizenez zagunak, 18 eta 29 urte bitarteko gazteak Madrilgo Alameda hilerrian fusilatu zituzten 1939ko abuztuaren 5eko goizaldean DV Donostia Martes, 6 agosto 2019, 15:43

Frankismoak erail zituen, Gerra Zibila amaitu eta lau hilabetera. 80 urte igaro dira geroztik. 'Hamairu arrosak' ezizenez zagunak, askatasunaren alde egindako lanagatik hil zituzten. Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso Garcia, Blanca Brisac Vazquez, Pilar Bueno Ibañez, Julia Conesa Conesa, Adelina Garcia Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes Gonzalez Garcia, Ana Lopez Gallego, Joaquina Lopez Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz Garcia eta Luisa Rodriguez de la Fuente ziren haien izenak.

Frankismoaren aurka egitea egotzi bazitzaien ere, denak ez ziren aktibista errepublikarrak. Jostunak, pianojolea eta idazkaria ere baziren taldean.

Oso gazteak ziren denak, 18 eta 29 urte bitartekoak. Madrilgo Alameda hilerrian fusilatu zituzten unean, 9 gazte adin txikikoak ziren, adin-nagusitasuna 21 urteetan ezarria baitzegoen. Zaharrenak, Blanca Brisac donostiarrak, semeari gutuna bidali zion, agurtzearren, oraindik ere gordetzen dena.

«Querido, muy querido hijo de mi alma. En estos últimos momentos tu madre piensa en ti. Sólo pienso en mi niñito de mi corazón que es un hombre, un hombrecito, y sabrá ser todo lo digno que fueron sus padres. Perdóname, hijo mío, si alguna vez he obrado mal contigo. Olvídalo, hijo, no me recuerdes así, y ya sabes que bien pesarosa estoy. Voy a morir con la cabeza alta. Sólo por ser buena: tú mejor que nadie lo sabes, Quique mío», hasten da.

1939ko uztailaren 27an, Isaac Gabaldon komandantea, alaba eta gidaria hil zituzten atentatu batean, Extremadurako errepidean, Talavera de la Reinatik gertu. Denak hil ziren, eta masoneria eta komunismoko artxiboen arduraduna zenaren hilketa sare komunista handi bati leporatu zion erregimenak, Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) taldeari, hain zuzen.

Abuztuaren 4an, lehen gerra-kontseilu sumarisimoa egin zuten Madrilen; bertan, 67 salatuen artetik 65ei heriotza-zigorra ezarri zieten, eta hurrengo egunean, horien artetik 63 fusilatu zituzten. Tartean, 13 arrosak. Exekuzio gehienak, 13 arrosenak barne, 1939ko abuztuaren 5eko goizaldean gauzatu ziren, Madrilgo Almudenako hilerriko hormaren alboan, Ventako presondegitik gertu.

Nazioartean oihartzuna izan bazuen ere jazotakoak, Gabaldon komandantearen aurkako atentatuan atxilotuak izan ziren 364 pertsonetatik gehiengoak fusilatu zituztela uste da.

80 urte eta gero, bizirik dirau emakume gazteen memoriak. Bi plakak oroitzen ditu haien izenak Almudena hilerrian, eta baita hilketaren arrazoia ere.