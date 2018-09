Urkullu se suma a 'Euskaraldia', los once días en euskera DV Miércoles, 26 septiembre 2018, 06:30

El lehendakari Iñigo Urkullu se suma también al proyecto 'Euskaraldia', los once días en euskera que pretenden poner en contacto a todos aquellos que sepan hablar la lengua vasca con aquellos que la entiendan, aunque no sean capaces de comunicarse en ese idioma. El 'once' titular de Lehendakaritza, encabezado por Urkullu, se encargará de dar a conocer este proyecto entre el personal de Lehendakaritza y de impulsar y facilitar el uso del euskera entre los trabajadores durante la iniciativa, que se desarrollará entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre.