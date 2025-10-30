La Universidad de Navarra suspende las clases esta tarde por seguridad ante la visita de Vito Quiles y los actos contra él GKS ha convocado una movilización para mostrar su rechazo al acto del periodista

Bruno Vergara Bilbao Jueves, 30 de octubre 2025, 16:25 Comenta Compartir

La Universidad de Navarra ha decidido suspender esta tarde toda su actividad en el campus de Pamplona por motivos de seguridad ante la presencia no autorizada de Vito Quiles. A pesar de que el acto no está permitido por el centro, la institución académica ha cancelado las clases por la posible afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos contra el activista de ultraderecha.

La rectoría ha enviado una carta a empleados y estudiantes en el que define la Universidad de Navarra como lugar de encuentro, reflexión, convivencia pacífica, debate sereno y respeto al otro. «En cada momento de la historia, con matices diferentes, surgen circunstancias que amenazan ese objetivo. Vivimos tiempos de fuerte polarización, en los que palabras e ideas se manipulan y tergiversan y en los que la coherencia se confunde en ocasiones con la agresividad», ha señalado. «Nuestra comunidad universitaria es amplia y la forman personas libres y responsables de sus actos. Es importante recordar que este espacio verdaderamente universitario lo construimos cada día entre todos, con las palabras, las actitudes y los hechos».

A pesar de que el acto no está autorizado, Vito Quiles va a estudiar si mantiene el evento, previsto a las seis de la tarde de este jueves. «No se puede garantizar la seguridad», ha afirmado en sus redes sociales.

Antes de dicho acto, a las 17.30 horas, varios colectivos, entre los que está

Acabo de hablar con el rectorado de la Universidad de Navarra.



Acato su decisión y celebraré mi acto en el exterior de la facultad (espacio público).



Los estudiantes tienen derecho a escuchar a quien deseen frente a los intereses ajenos. pic.twitter.com/lufiPJ9Dct — Vito Quiles (@vitoquiles) October 29, 2025

Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), han convocado una movilización para mostrar su rechazo bajo el lema 'Vito Quiles viene a Euskal Herria a ensalzar el fascismo' frente a la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.