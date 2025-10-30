Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vito Quiles, durante uno de sus actos. E. C.

La Universidad de Navarra suspende las clases esta tarde por seguridad ante la visita de Vito Quiles y los actos contra él

GKS ha convocado una movilización para mostrar su rechazo al acto del periodista

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Bilbao

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:25

La Universidad de Navarra ha decidido suspender esta tarde toda su actividad en el campus de Pamplona por motivos de seguridad ante la presencia no autorizada de Vito Quiles. A pesar de que el acto no está permitido por el centro, la institución académica ha cancelado las clases por la posible afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos contra el activista de ultraderecha.

La rectoría ha enviado una carta a empleados y estudiantes en el que define la Universidad de Navarra como lugar de encuentro, reflexión, convivencia pacífica, debate sereno y respeto al otro. «En cada momento de la historia, con matices diferentes, surgen circunstancias que amenazan ese objetivo. Vivimos tiempos de fuerte polarización, en los que palabras e ideas se manipulan y tergiversan y en los que la coherencia se confunde en ocasiones con la agresividad», ha señalado. «Nuestra comunidad universitaria es amplia y la forman personas libres y responsables de sus actos. Es importante recordar que este espacio verdaderamente universitario lo construimos cada día entre todos, con las palabras, las actitudes y los hechos».

A pesar de que el acto no está autorizado, Vito Quiles va a estudiar si mantiene el evento, previsto a las seis de la tarde de este jueves. «No se puede garantizar la seguridad», ha afirmado en sus redes sociales.

Antes de dicho acto, a las 17.30 horas, varios colectivos, entre los que está

Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), han convocado una movilización para mostrar su rechazo bajo el lema 'Vito Quiles viene a Euskal Herria a ensalzar el fascismo' frente a la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

