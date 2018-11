Ultimátum para destruir todas las 'narcolanchas'

«Es un ultimátum en toda regla», afirman los mandos de la Guardia Civil del Estrecho, hartos, dicen, de que los «narcos se rían en nuestra cara». La letra pequeña del real decreto que el Gobierno aprobó el pasado 26 de octubre para declarar «género prohibido» las 'narcolanchas' va mucho más allá de las medidas que el Ejecutivo detalló en un primer término. La batalla a estas semirrígidas será total. El decreto amenaza con cárcel la mera modificación de barcas de serie para darles más velocidad. El simple hecho de poseer una 'narcolancha', aunque no haya indicios de que jamás haya salido al mar, esta vez no será una sanción. Puede suponer el ingreso en prisión, ya que el Ejecutivo ha incluido finalmente a estas embarcaciones como un «género prohibido» más de la Ley de Represión del Contrabando de 1995, que castiga con entre uno y cinco años tener en propiedad esos artículos ilegales. Según el texto, en el plazo de seis meses, que expira el 27 de abril de 2019, cualquier persona que tenga una lancha de este tipo tiene que haberla destruido o haberla inscrito en el recién creado Registro de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, dependiente de la Agencia Tributaria. No hacerlo, será directamente perseguible.