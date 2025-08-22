Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Udan ere elikagai mordoa alferrik galtzen da

Bisualki inperfektuak diren produktuak ikusaraztea, iraungitze-datatik hurbil dauden elikagaietan deskontuak eskaintzea eta inbentarioak optimizatzea gomendatzen zaie supermerkatuei

I. M.

Ostirala, 22 abuztua 2025, 13:51

Udan askorentzat oporrak heltzearekin batera eguneroko ohitura mordoa aldatzen dira, baina supermerkatuen estrategia ez omen da hainbeste moldatzen. «Inbentarioen kudeaketa zaildu egin da eta, bereziki produktu galkorretan, murrizketak areagotu egin dira.». Hori dela-eta, Phenixetik, soberakinen kudeaketan espezializatutako enpresatik, salmenta-guneei lau estrategia proposatu dizkiete elikagaiak alferrik gal ez daitezen hilabete hauetan.

Nabarmendu duenez, supermerkatuek, estrategia egokiekin, salmenten eraginkortasuna hobetzeaz gain, iraunkortasunarekiko konpromisoa indartu dezaketela, eta, horrela, elikagaien alferrik galtzea murriztu.

1. Produktu freskoak kudeatzea: Produktu mota horiek dira udan gehien sufritzen dutenak, eta baita gehien alferrik galtzen direnak ere. Fruta eta barazkietan pentsatzen badugu ere, beste elikagai sentikor batzuk ere badaude, hala nola haragiak, arrainak edo gaztak. Hoztutako produktuen stocka behar bezala kudeatzeko, aurreko kanpainetako salmentak, kontsumo-ohiturak eta erreferentzia bakoitzaren txandakatzea aztertzea gomendatzen du Phenixek. Gainera, konpainiak erosketa-formatu malguak proposatzen ditu, hala nola soltean saltzea edo hutsean ontziratzea, kontsumitzaileari behar duen kantitatea bakarrik eramaten laguntzen diotenak eta produktuaren errotazioa arintzen dutenak.

2. Mugaegunetik gertu dauden produktuetan egindako sustapenak: Iraungitze-datatik gertu dauden elikagaietan deskontuak eskaintzea estrategia eraginkorra da, produktuen eskaera gero eta handiagoari erantzuteko aukera ematen duena, kontsumo arduratsuagoa sustatzen den bitartean. Phenixen esanetan, sustapenek bezeroak erakartzeaz gain, alferrik galduko liratekeen produktuen irteera ere errazten dute.

3. Inbentarioak berrikustea eta optimizatzea: Phenixek inbentarioen berrikuspen sakonak egitea gomendatzen du, mugaegunetik gertu dauden produktuak identifikatzeko. Gainera, eskaerak salmenta-joeren eta urtarokotasunaren arabera doituta, gainhornikuntza saihesten da.

4. Dohaintzak egitea: Konpainian oso garrantzitsua da tokiko erakundeekin lankidetzan aritzea, epemugatik gertu dauden baina oraindik kontsumitzeko egokiak diren produktuak eman ahal izateko. Giza kontsumorako eman ezin diren produktuen kasuan, animaliak kontsumitzeko dohaintzak egiteko aukera dago. Dohaintzak barrutik kudea daitezke, edo enpresa espezializatuetara kanpora daitezke, denbora irabazteko eta modu seguruan egiten direla ziurtatzeko, dendan egindako dohaintza-prozesuak digitalizatuz eta profesionalizatuz, dohaintza egiteko egokiak diren elikagaiak banantzetik hasi eta helmugaraino. Emandako produktuei buruz jasotako datuei esker, soberakinen kudeaketa hobetu dezakegu dendan eraginkortasun operatiboa irabaziz. Adibidez, erosketa- eta salmenta-estrategiak doitzeko erabil daitezke.

