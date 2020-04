El turismo vasco pierde 131 millones de euros en mes y medio de confinamiento Bar cerrado en Hondarribia / Lusa Un informe elaborado por el Gobierno Vasco sobre el impacto económico del Covid-19 sitúa en 3.745 los empleos afectados ESTRELLA VALLEJO Viernes, 24 abril 2020, 06:00

Los resultados de los primeros análisis del impacto del coronavirus en el turismo ponen nombre y apellido a un desastre que el sector asumía, no sin resignación, desde el inicio de esta crisis. Esta semana, lo hizo primero el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, con los datos de viajeros que llegaron en el mes de marzo y que cayeron en torno a un 71% tanto en el conjunto de Euskadi, como en el caso concreto de Gipuzkoa. Y ayer llegaron nuevas conclusiones de un estudio encargado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, que revelan que en 38 días de estado de alarma el turismo vasco ha sumado pérdidas de 131 millones de euros, la facturación media se ha desplomado un 65% y 3.745 empleos se han visto afectados por esta situación. De ese total de trabajadores, 175 son autónomos, 2.218 son ERTE de más del 50%, en 93 casos se han producido ceses de contrato, 175 es personal temporal no renovado y el resto son «situaciones pendientes de concretarse o variadas».

El informe, que recoge los datos hasta el 21 de abril, obtenidos mediante un cuestionario que responden las empresas, fue dado a conocer ayer por la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, Sonia Pérez, a los representantes del sector turístico -asociaciones de alojamiento turístico, hostelería, agencias de viajes y guías turísticos, entre otros-, con quienes mantuvo una reunión por videoconferencia. La responsable de Turismo en Euskadi, acompañada de la viceconsejera, Isabel Muela, y del director de Turismo y Hostelería, Goyo Zurro, dijo asumir las «diferentes velocidades» a las que deberá reactivarse el sector turístico, que «tardará más en salir de la crisis» y en ese sentido dijo estar trabajando, «en conseguir destinos seguros, con transportes y viajeros seguros para recuperar el clima de confianza».

No obstante, la reapertura no es sinónimo de normalidad, sino que precisará adoptar unas medidas, como los aforos, que a medio plazo alterarán no solo los hábitos sociales de consumo, sino también la facturación de los establecimiento. Es por ello, que de ese fondo de 30 millones de euros que prepara el Gobierno Vasco «buena parte será destinado a sectores como el turismo, hostelería y comercio», y que incluirá «a micropymes para asistir y ayudar a las empresas turísticas en una primera fase de resistencia». En una fase posterior, comentó la consejera, se reforzarán y especializarán las órdenes de ayudas del Departamento al sector (EMET, promoción y comercialización turística...), además de la creación de bonos para hostelería y turismo, que contribuyan a estimular el consumo.

La cifra 64% se ha reducido la facturación del turismo en Euskadi

Plataforma de datos

Para saber cómo proceder a ese impulso conviene conocer el terreno de juego y es lo que ha pretendido el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo con el informe presentado ayer y que mide el impacto económico del Covid-19 en el sector turístico, como por ejemplo, el número de cancelaciones de pernoctaciones, ferias o congresos; emplazamiento de eventos en otras fechas; incidencia en el empleo; afección a terceras empresas, y datos detallados sobre empleo. La recogida de esta información se ha realizado en 2 oleadas «para precisar más los datos» y cuenta con información hasta el 21 de abril.

En lo que respecta a los alojamientos turístico de Euskadi el acumulado de pérdidas alcanza los 47,4 millones euros cuantificados y 92 millones estimados, y un total de 2.396 empleos afectados. Las pérdidas para el sector de guías se cifran en 327.466 euros y refieren a 45 empleos afectados, todos ellos autónomos. El cómputo de pérdidas en las agencias de viajes es superior a los 15,7 millones de euros y un total de 820 trabajadores se han visto afectados por esta crisis sanitaria. Asimismo, las localidades vascas que estos días iban a ser sede de eventos, superan los 20 millones de euros de pérdidas y 311 los trabajadores perjudicados. En las observaciones buena parte de las empresas destaca no estar cobrando las cancelaciones, o en su defecto, en un porcentaje reducido de operaciones. Asimismo, resaltan la necesidad de hacer campañas de Euskadi como destino seguro, que el Departamento de Turismo sacará en breve dirigida, fundamentalmente, al turista estatal.