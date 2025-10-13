El truco profesional para evitar que los huevos se peguen a la sartén: no es ni agua ni aceite Cocinar este alimento rico en proteínas y vitaminas, a veces puede ser complicado, sobre todo porque tienden a pegarse a la sartén

M. S. Lunes, 13 de octubre 2025, 11:23

Ricos en proteínas y vitaminas, los huevos aportan la energía necesaria para empezar el día con buen pie. Sin embargo, cocinarlos a veces puede ser complicado, sobre todo porque tienden a pegarse a la sartén. Aunque hay un truco profesional para evitar que los huevos se peguen y no es ni el agua ni el aceite.

Y es que este problema no solo complica el proceso de cocción, sino que también puede estropear el disfrute de este alimento nutritivo. ¿Qué se puede hacer para evitar este inconveniente y disfrutar plenamente de unos huevos fritos?

Contrariamente a la creencia popular, existe un método sorprendentemente efectivo que no requiere uso ni de aceite ni de agua. La solución está en la harina. Una fina capa de harina espolvoreada en el fondo de la sartén puede marcar la diferencia.

El truco de la harina

El simple hecho de usar harina crea una barrera protectora que evita que las proteínas del huevo se peguen al metal. Aplicando este método, no sólo se asegura una cocción óptima del huevo, con la clara bien hecha y la yema intacta, sino que también se conserva el auténtico sabor del huevo, sin las alteraciones de sabor que a veces puede provocar el aceite.

Más allá del truco de la harina, hay algunas prácticas que pueden mejorar aún más la calidad de los huevos fritos. Siempre es mejor usar huevos muy frescos, ya que la frescura afecta la densidad de la clara y la centralidad de la yema, facilitando la cocción.

Antes de añadir los huevos, también es importante precalentar la sartén a fuego medio. Esto ayuda a que la clara se cocine rápidamente sin quemar la yema. También es recomendable evitar el exceso de aceite: una capa ligera es suficiente para cubrir el fondo de la sartén y asegurar una cocción uniforme sin ahogar el huevo y que queden como de restaurante.