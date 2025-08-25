Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El truco japonés que alarga la vida útil de tu lavadora y evita malos olores en la ropa

Se trata de una costumbre sencilla que, poco a poco, se expande por todo el mundo gracias a los beneficios que aporta

J.M.

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:50

Un truco doméstico que nació en Japón está cambiando la forma en que muchas personas cuidan de su lavadora. Se trata de una costumbre sencilla que, poco a poco, se expande por todo el mundo gracias a los beneficios que aporta tanto a la máquina como a la ropa.

La práctica consiste en algo tan simple como dejar la puerta del electrodoméstico abierta después de cada lavado. Aunque pueda parecer un detalle menor, este gesto permite que el tambor se ventile y la humedad desaparezca. Con ello se evitan los malos olores y la aparición de moho, problemas habituales cuando la lavadora se cierra de inmediato tras su uso. A largo plazo, este hábito también ayuda a mantener el buen estado de la máquina, evitando averías y prolongando su vida útil.

Cerrar la puerta sin dar tiempo a que el interior se seque genera un ambiente ideal para la proliferación de bacterias y hongos. Esto no solo afecta la frescura de la ropa, sino que favorece la corrosión de las piezas metálicas, lo que puede derivar en costosas reparaciones o incluso en la necesidad de sustituir el aparato antes de tiempo.

Además de este sencillo truco, los expertos recomiendan otras rutinas que refuerzan el cuidado del electrodoméstico: limpiar el filtro con regularidad para evitar bloqueos, realizar ciclos de limpieza con vinagre blanco para eliminar cal y restos de detergente, dosificar correctamente el jabón según la dureza del agua y no sobrecargar el tambor. Todas estas prácticas contribuyen a un funcionamiento más eficiente y a resultados de lavado más satisfactorios.

