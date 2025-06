El truco para empacar bien y no pagar por exceso de equipaje estas vacaciones La influencer Ana Redondo ha compartido un truco, ideal para ahorrar espacio en la maleta y no tener que pagar de más durante estas vacaciones de verano

«Me voy seis días a Croacia y no quería facturar equipaje. No sabía cómo lo iba a hacer y descubrí este truco», arranca diciendo la influencer Ana Redondo, quien ha compartido un truco, ideal para ahorrar espacio en la maleta y no tener que pagar de más durante estas vacaciones de verano.

«¿Conocías este trucazo para no pagar exceso de equipaje?», dice Redondo en el video que cuenta ya con 13 millones de visualizaciones. Y es que en el mismo puede verse a la influencer metiendo ropa bien doblada en bolsas Zip.

«La ropa debe estar bien doblada, te sientas encima y magia», revela la influencer burgalesa que suele compartir consejos y experiencias en su cuenta de Instagram @los40.sonlosnuevos20, en la que acumula casi 50 mil seguidores.

Más espacio en el equipaje de mano

Y es que en el vídeo puede verse como Redondo mete las bolsas de ropa comprimidas en una pequeña mochila, enseñando el poco espacio que ocupan en lo que sería su equipaje de mano, ya que la influencer también añade tres neceseres más con sus objetos personales y de aseo.

«Ahora sí, ya no pagarás ni un euro más en equipaje. ¿Conocías este truco? Guárdatelo para tus próximos viajes y cuéntame tus trucos para viajar ligera», finaliza el vídeo con millones de reproducciones en el que varios usuarios han agradecido el consejo.

