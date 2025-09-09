Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El truco de un cocinero para que el tomate madure: «Estas frutas favorecen que alcance antes su punto óptimo»

El chef David Guibert ha compartido sus mejores consejos para conservar los tomates de forma adecuada y evitar que pierdan sabor, textura y frescura

L. G.

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:54

El cocinero David Guibert ha compartido sus mejores consejos para conservar los tomates de forma adecuada y evitar que pierdan sabor, textura y frescura. El experto ofrece consejos para lograr que el tomate madure de forma correcta y explica que no siempre hay que guardarlo en la nevera.

Guibert explica que para conseguir una buena conservación de los tomates la clave está en distinguir el punto de maduración. «No todos los tomates deben ir al frío», indica el especialista.

«Si el tomate tiene zonas verdes o amarillas, y al apretarlo no se arruga, no lo metas en la nevera. Aún no está maduro y necesita terminar el proceso a temperatura ambiente», detalla el chef.

@davidguibertchef Cómo guardar el tomate 🍅 Hoy te explico cuándo hay que guardar el tomate en la nevera y qué hacer para conservar correctamente un tomate empezado. #tomate #tipsdecocina #verduras ♬ sonido original - Davidguibertchef

Además, añade un truco para acelerar la maduración: colocar los tomates junto a manzanas o plátanos. «Estas frutas generan etileno, un gas natural que favorece que el tomate alcance antes su punto óptimo», apunta.

«O te lo comes ese mismo día, o lo guardas boca abajo en la nevera»

Cuando el tomate presenta un color uniforme y, al presionarlo ligeramente, deja una pequeña marca, Guibert recomienda actuar rápido: «O te lo comes ese mismo día, o lo guardas boca abajo en la nevera. Así evitamos que pierda agua y que se deteriore su textura», explica.

MÁS INFORMACIÓN

El cocinero insiste en que la posición boca abajo es importante porque protege la zona del pedúnculo, que es la más sensible a la pérdida de humedad. Los restos de tomate necesitan un cuidado especial para no perder jugosidad, sabor y frescura.

«Si guardas un tomate ya cortado, hazlo de la forma correcta para evitar que se seque, que absorba olores de otros alimentos y que entre en contacto con bacterias», advierte Guibert. El chef recomienda consumirlo en un máximo de uno o dos días para disfrutarlo en las mejores condiciones.

