El Tribunal Supremo rechaza indemnizar a quien descubra que no es el padre biológico DANIEL ROLDÁN MADRID. Sábado, 17 noviembre 2018, 08:18

El progenitor que descubra que no es el padre biológico de alguno de sus hijos no tendrá derecho a recibir ninguna indemnización por los daños morales causados por la ocultación de la madre. Así lo ha determinado el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que ha dado carpetazo al litigio que mantenía una expareja desde hace más de siete años. Entonces, el 18 de abril de 2011, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando (Cádiz) dio la razón a una mujer frente a las peticiones de su exmarido, del que se había separado en 2001 y formalizado el divorcio en 2009. El hombre quería que le devolviera el dinero destinado a la manutención del segundo de sus tres hijos, ya que había descubierto que no era el padre biológico. También reclamó la mitad de los gastos de las pruebas de paternidad -522,88 euros- y 70.000 euros por daños morales. El fallo del alto tribunal reitera su doctrina jurisprudencial que, en casos como este, ha negado indemnizaciones.