Los tres trucos imprescindibles para alargar la vida de tu coche: «El motor se está preparando y necesita tiempo» Pueden marcar la diferencia para que el vehículo dure muchos más años y evitar reparaciones costosas

Cuidar el coche no solo depende de cumplir con el mantenimiento programado. Un conocido creador de contenido, @frpassion, especializado en automoción ha compartido tres hábitos sencillos que, según asegura, pueden marcar la diferencia para que el vehículo dure muchos más años y evitar reparaciones costosas.

El primer consejo que ofrece este mecánico es no arrancar de inmediato el vehículo tras poner el contacto. «Mete el contacto y no arranques directamente, espera a que el coche haga sus escaneos», explica. El experto señala que durante esos segundos el vehículo realiza comprobaciones internas y el motor se prepara para funcionar correctamente. «Ten en cuenta que el motor se está preparando para arrancar y necesita un pequeño tiempo», añade, y subraya que esta práctica es recomendable tanto en motores de gasolina como en diésel.

El truco del embrague

El segundo truco se centra en el uso del embrague y la suavidad en la conducción. «Si además pisas el embrague para arrancar y para parar el motor, estamos protegiendo un montón el tema del embrague y la transmisión», afirma. Gracias a este gesto, se reduce el desgaste de componentes clave y se retrasa la necesidad de pasar por el taller. Además, advierte sobre un error común: acelerar el coche cuando el motor aún está frío.

«Nunca le pises en frío»

«Nunca le pises en frío, espera a que el motor llegue a su temperatura de trabajo tanto de aceite como de refrigerante», recomienda. Según el creador, forzar el motor en este punto puede provocar cambios bruscos de temperatura que dañan el bloque. «Cuando estés recién arrancado el motor, evita darle acelerones bruscos y llevarlo a altas revoluciones. Dale poquito a poco hasta que llegue a su temperatura de trabajo y ya le puedes pisar», detalla el especialista en motor.

Por último, el tercer consejo está pensado para quienes hacen viajes largos o conducen a altas revoluciones. Antes de apagar el motor, recomienda dejarlo al ralentí durante unos segundos. «Si vienes de un viaje largo o si vienes de darle un poco de detalle al coche, lo que tienes que hacer es esperarte unos 30 segundos, un minuto más o menos, antes de parar el motor», aconseja. Esta pausa, dice, permite que el turbo y otros componentes caros se enfríen y estabilicen. «Así estamos protegiendo no solo el turbo, que es una pieza súper cara, sino también el bloque motor y otros componentes que tampoco son nada baratos», concluye.

