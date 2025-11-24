Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jóvenes han llegado a normalizar este tipo de explotación sexual en el entorno digital. Esther Vázquez

Uno de cada tres jóvenes cree que vender contenido sexual en plataformas como OnlyFans es una manera legítima de ganar dinero

Según el último informe de Save The Children, el 71% de los adolescentes no identifica estas aplicaciones como una forma de explotación y el 21% conoce a alguien que la usa para generar ingresos

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:29

Casi uno de cada tres adolescentes del Estado, el 32,3%, cree que las plataformas de venta de contenido sexual como OnlyFans son formas legítimas ... de hacer dinero. Además, un 21% de los jóvenes encuestados afirma conocer a alguien de su entorno que las usa, o ha considerado usarlas, para generar ingresos. Así lo revela el último informe de Save The Children, 'La trampa de la autoexposición: nuevas dinámicas de explotación sexual en el entorno digital', que tras encuestar a más de mil adolescentes, subraya cómo esta práctica se está expandiendo entre jóvenes y menores de edad, quienes han llegado a «normalizar este tipo de explotación sexual».

