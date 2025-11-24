Uno de cada tres jóvenes cree que vender contenido sexual en plataformas como OnlyFans es una manera legítima de ganar dinero

Casi uno de cada tres adolescentes del Estado, el 32,3%, cree que las plataformas de venta de contenido sexual como OnlyFans son formas legítimas ... de hacer dinero. Además, un 21% de los jóvenes encuestados afirma conocer a alguien de su entorno que las usa, o ha considerado usarlas, para generar ingresos. Así lo revela el último informe de Save The Children, 'La trampa de la autoexposición: nuevas dinámicas de explotación sexual en el entorno digital', que tras encuestar a más de mil adolescentes, subraya cómo esta práctica se está expandiendo entre jóvenes y menores de edad, quienes han llegado a «normalizar este tipo de explotación sexual».

Tanto es así que más del 71% de los jóvenes encuestados no identifican la venta de contenido sexual en Internet como una forma de explotación. En el caso de los chicos, esta cifra supera el 75%, «lo que revela una preocupante falta de conciencia sobre la violencia y la desigualdad de género que subyacen a estas prácticas». Entre estas plataformas que permiten acceder a contenido sexual, OnlyFans es la más conocida: los creadores monetizan sus publicaciones y solo quienes tienen una suscripción o pagan por ver dicho contenido tienen acceso a él. Según Save The Children, el 97% de los perfiles de creación de contenidos en OnlyFans pertenecen a mujeres, principalmente jóvenes de entre 18 y 24 años, cuya audiencia es principalmente masculina.

Gran parte del éxito de esta aplicación, explican desde Save The Children, es gracias a «estrategias de marketing encubierto» pues es «comúnmente presentada como una vía de independencia económica o una forma de glamour y empodramiento femenino». Sin embargo, «estas plataformas, aunque se presenten como espacios de autonomía o emprendimiento, en realidad reproducen lógicas de la pornografía y la prostitución y, por tanto, están vinculadas a la explotación sexual», critica el informe. Save The Children también hace referencia a las 'apps' de 'sugar dating' entre un hombre adulto o 'sugar daddy' -normalmente mayor de 50 años- y una chica joven o 'sugar baby', basada en el intercambio de compañía o relaciones sexuales a cambio de dinero, regualos u otros beneficios materiales.

Según el informe, el 39,7% de las chicas asegura haber recibido mensajes de desconocidos sugeriendo que vendieran contenido íntimo o que participara en dinámicas similares, cifra que en el caso de los chicos ronda el 15%. «La posibilidad de monetizar imágenes o vídeos íntimos, ya sea de forma directa o a través de intermediarios, se percibe en algunos casos como una vía rápida de acceso a recursos materiales o como «dinero fácil», que puede empujar a adolescentes, especialmente chicas, a generar contenido íntimo sin evaluar las consecuencias a largo plazo», alerta Save The Children. Y es que más de la mitad de los encuestados (52,6%) afirma haber visto, cuando eran menores de edad, a 'influencers' promover o hablar bien de aplicaciones como OnlyFans. En cuanto al 'sugar dating', más del 45 % encontraron, siendo menores de 18 años, publicidad en redes sociales donde se hablaba de esta práctica como algo positivo o atractivo.

Ellas, más concienciadas que los chicos

Lo que realmente «preocupa» a Save The Children es la percepción que los menores y adolescentes tienen sobre estas plataformas. Aunque un gran porcentaje de jóvenes reportó preocupación por cómo podría afectar a la imagen de la persona o lo consideraba una actividad arriesgada que podría conllevar consecuencias negativas, una parte importante no identificaba estas prácticas de forma clara como problemáticas. Así, el 32,3% opina que la autoexposición es una forma legítima de generar ingresos, y a casi el 24% les parecía bien estas conductas, si bien matizaban que no las llevarían a cabo. Además, cerca del 30% cree que las personas que venden contenido sexual en Internet ganan mucho dinero, «lo que puede ser producto de las narrativas que asocian estas conductas al éxito económico, presentándolas como una opción de ingresos atractiva», añade el informe.

Son las chicas las que muestran una mayor preocupación por el futuro de quienes lo hacen (42,2% frente al 35% de los chicos) y quienes consideran que esta es una actividad arriesgada que puede tener consecuencias negativas (el 38,9% frente al 32,9%). También son más los chicos quienes creen que estos actos constituyen una forma legítima de generar ingresos: el 37,6% así lo expresa, frente al 30,8% de ellas.