Los tres errores financieros más comunes (y cómo evitarlos), según una experta

10 de junio 2025

Muchos errores financieros se repiten una y otra vez entre quienes buscan estabilidad económica, y aunque parezcan simples, tienen consecuencias en las finanzas. La coach y consultora financiera María Lafuente, con años de experiencia ayudando a personas y familias a tomar control de su economía, ha identificado los tres fallos más frecuentes de los que la mayoría se arrepiente… pero que aún estás a tiempo de corregir.

«El primer gran error que veo es no tener un presupuesto mensual», advierte Lafuente. «Esto implica no saber exactamente cuánto gastas ni en qué, y lo que es peor: no reservar una cantidad fija al ahorro o a la inversión». Planificar con claridad los ingresos y gastos permite tomar decisiones más conscientes y crear una base para el crecimiento financiero. «Un presupuesto no es una limitación, es una herramienta de libertad», añade.

«Invertir es un compromiso a largo plazo»

Otro fallo común es no haber utilizado herramientas de inversión o haber dejado de hacer aportaciones después del primer intento. «Muchas personas empiezan con entusiasmo, pero no entienden que invertir es un compromiso a largo plazo. No basta con abrir una cuenta o comprar un fondo una vez. Hay que seguir alimentándolo», explica Lafuente.

La tercera trampa financiera es priorizar el consumo de bienes que restan dinero en lugar de adquirir activos que generen ingresos. «Un error clásico es comprar un coche nuevo antes de pensar en una propiedad que puedas alquilar, por ejemplo», señala. «Los pasivos, como una casa para vivir si no te genera ingresos, o artículos de lujo, sacan dinero de tu bolsillo. Los activos, como una vivienda en alquiler o acciones que generan dividendos, lo meten», aclara la experta.