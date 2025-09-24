Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Indicativo de una vivienda turística en San Sebastián ajena a esta información LUSA

Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año

El Departamento de Turismo rechazará de forma automática la apertura de viviendas o habitaciones de uso vacacional en las zonas tensionadas

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:15

Que el turismo es uno de los sectores que más está creciendo en Euskadi no es ningún secreto. Cada año son más los visitantes que ... escogen alguno de los municipios vascos para pasar sus vacaciones. Los datos así lo reflejan. En los ocho primeros meses de este ejercicio, el País Vasco ha registrado 3,3 millones de foraneos, lo que representa un incremento del 4,6% respecto a las mismas fechas del año anterior. El turismo internacional «se ha disparado un 7,5%» y ya son más de «110.000 familias las que viven de esta actividad», que representará «en torno al 7% del PIB en 2025».

Espacios grises

