Juan Manuel Periche, Empresario en la ruina I. B. Domingo, 3 marzo 2019

No ha tenido mucha suerte últimamente Juan Manuel Periche (Jaén, 1955), empresario nacido en una familia andaluza y jornalera aunque emigrado con sus padres a Cataluña, luego a Francia, y después retornado y afincado en Ibiza, donde sobrevive como puede al mal de párkinson que lo aqueja desde hace años y a la ruina que le provocó la crisis y el desinfle de la burbuja inmobiliaria. Sí tuvo fortuna en el pasado; fue un hombre hecho a sí mismo, de esos pocos elegidos que saliendo de la nada llegan lejos, aunque esos precisamente caen sin red si las cosas se tuercen. Su familia marchó a Francia para la campaña de la vendimia y ya se quedaron. Allí su padre fue escultor de piedra para la Administración, y su madre, que empezó de limpiadora en casa de un mariscal, llegó a ser su ama de llaves. Vivían junto al ferrocarril, y de crío salía con un capazo a recoger el carbón que caía a su paso para sacarse un dinerillo colocándoselo a los vecinos. «Mi padre siempre me decía que tenía que estudiar para superarle a él», recuerda Periche, que se define como un «buscavidas».

De joven, lo mismo instalaba timbres eléctricos que iba de puerta en puerta vendiendo productos de belleza o se plantaba en las autopistas francesas colapsadas para ofrecer bebidas frías a los hastiados conductores. Instalado ya en Ibiza, encontró un nicho para prosperar en la construcción de carreteras, asfaltado, alcantarillado... Montó una empresa que llegó a tener 690 empleados y facturaba entre dos y tres millones al mes. «Vivía bien, sin lujos porque no me gustan, además ni bebo ni fumo, pero he viajado mucho y tenía un 'tríplex' muy bonito del que me han desahuciado y ahora vivo en una pensión». La crisis le pilló con un par de pagarés pendientes y sin fondos... «Se terminaba 2008 y tenía que pagar el finiquito de mis empleados, el sueldo del mes y la paga de Navidad, y tuve que elegir entre pagar a Hacienda o a los trabajadores. Elegí lo segundo», explica él.

La deuda con la Administración creció hasta tal punto que al final afrontó un juicio por delito fiscal que lo llevó en 2014 a pasar un año en la cárcel, aunque fuera en el hospital de la prisión por su enfermedad y disfrutara de beneficios por su buen comportamiento. Para pagar su deuda le embargaron la casa y a partir de ahí, todo cuesta abajo. Ahora, con 1.300 euros al mes por su invalidez y viviendo en la pensión, busca un piso para compartir. Aunque eso no quiere decir que se dé por vencido, ni mucho menos. La piscina y el gimnasio lo ayudan a lanzar lejos el pesimismo y ya tiene un proyecto para el que busca inversores; un restaurante de lujo donde solo se escuchará música clásica. Ya ha tenido alguna llamada.