Más de 380 trabajadores humanitarios fueron asesinados en 2024 La ONU denuncia un aumento del 31% de víctimas respecto al año anterior y alerta de que Gaza y Sudán son los lugares más mortales para la ayuda humanitaria

Naroa Ascunce Martes, 19 de agosto 2025, 14:53 | Actualizado 15:00h.

La violencia contra los trabajadores humanitarios nunca había alcanzado cifras tan estremecedoras. En 2024, al menos 383 cooperantes fueron asesinados en todo el mundo, un aumento del 31% respecto al año anterior, según datos de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA). El balance, difundido este martes con motivo del Día Mundial Humanitario, confirma una tendencia alarmante, ya que asistir a la población civil atrapada en conflictos es hoy una de las profesiones más mortíferas.

El epicentro de la tragedia se localiza en Gaza, donde murieron 181 trabajadores humanitarios -casi la mitad del total global- en medio de una ofensiva militar y una crisis humanitaria sin precedentes. Otro de los escenarios más letales, es Sudán, donde la guerra civil que estalló en abril de 2023 se cobró la vida de 60 cooperantes. En conjunto, la violencia contra el personal de ayuda aumentó en 21 países respecto al año anterior. De hecho, de media cada día desde hace un cuarto de siglo, al menos un trabajador humanitario es asesinado, herido, secuestrado o detenido según Save the Children.

Además, el informe de la ONU no solo registra asesinatos. También muestra los 308 trabajadores que resultaron heridos, los 125 secuestrados y los 45 detenidos. La mayoría de las víctimas eran personal local, empleados de Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias que servían en sus propias comunidades y que fueron atacados tanto en sus lugares de trabajo como en sus hogares.

El trabajo humanitario siempre ha sido relevante, ya que en sus manos tienen vidas de civiles, pero «ser cooperante es cada vez más peligroso, y los riesgos aumentan año tras año a pesar de que el Derecho Internacional prohíba estos ataques», indican. Sin embargo, a pesar de esas pautas, desde el año 2000, han ocurrido más de 8.500 ataques graves contra personal humanitario según ha quedado registrado en la Base de Datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios.

Tom Fletcher, el coordinador humanitario de la ONU, denunció que los ataques «con cero rendición de cuentas son una vergonzosa muestra de la inacción y la apatía internacionales». En su declaración insistió en que estos datos «deben despertarnos y llevarnos a exigir protección para todos los civiles en conflictos y situaciones de crisis, y reclamar el fin de la impunidad».

Los responsables de los ataques, según el informe, ya no son únicamente milicias o grupos armados no estatales, ya que cada vez más, los perpetradores son actores estatales. Una tendencia que, a juicio de Naciones Unidas, agrava la vulnerabilidad de los cooperantes y pone en riesgo la asistencia de la que dependen millones de personas en zonas de guerra, hambrunas o catástrofes.

El Día Mundial Humanitario, que se conmemora cada 19 de agosto en memoria de los 22 trabajadores de la ONU asesinados en el atentado contra la sede de la organización en Bagdad en 2003, busca recordar que la ayuda humanitaria no debería ser un blanco. Sin embargo, dos décadas después, los ataques se han multiplicado y los cooperantes trabajan bajo una amenaza constante.

«Como comunidad humanitaria, exigimos una vez más que quienes tienen poder e influencia actúen en favor de la humanidad, protejan a los civiles y al personal humanitario y hagan rendir cuentas a los responsables», reclamó Fletcher. Un llamamiento que, de momento, choca con una realidad en la que dar ayuda se ha convertido en jugarse la vida cada día