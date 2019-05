La década dorada de Torremolinos Sala de fiestas El Remo. El turismo de chaqueta y corbata, que se movía al ritmo de orquestas, evolucionó hacia uno de masas ávido de música disco. El que fuera un barrio más de Málaga se convirtió en referente de la industria del ocio con la llegada masiva de turistas SUSANA ZAMORA Lunes, 27 mayo 2019, 14:07

En una España que todavía vivía en blanco y negro, constreñida por la mojigatería y sometida a la estricta moralidad que imponían la dictadura y la Iglesia, un resquicio de libertad se vislumbraba en el sur del país. En aquel erial nacionalcatólico de los años 70, Torremolinos funcionaba como un orillado oasis en el que florecieron amplios márgenes de tolerancia. Todo estaba permitido siempre que no fuese un escándalo público. Los turistas centroeuropeos y escandinavos llegaban por miles atraídos por el sol y las playas de una localidad bien conectada (a diez minutos del aeropuerto), con una oferta hotelera en pleno auge y donde la diversión no tenía hora de cierre. Los hoteles empezaban a llegar a acuerdos con las compañías aéreas para fletar vuelos chárter y el desfile de deidades acaparaba las principales portadas del papel couché.

La historia de Torremolinos es también la de sus hoteles y el mítico Pez Espada, con su apertura en 1959, escribió una de sus páginas más doradas. Por él pasaron Kirk Douglas, Sofía Loren, Brigitte Bardot, Orson Welles, Ava Gardner, Anthony Quinn y Frank Sinatra. Su arquitectura rompió todos los esquemas urbanísticos de la época. Su elevada torre cilíndrica inauguraba un nuevo modelo, nunca visto hasta ese momento. «Hasta 1959, lo máximo que se podían construir eran tres plantas, pero una normativa suicida aprobada por el Ayuntamiento de Málaga cambió el entorno urbano; hoy lo estamos pagando», denuncia el historiador Carlos Blanco (Ronda, 1953).

Discotecas como setas

Aquellas primeras salas de fiesta que nacieron en la década de los 50 evolucionaron hasta el paraíso de diversión, neones multicolor y música enlatada en que se convirtió el Torremolinos preconstitucional. Ya no solo había orquestas para deleitar a aquel turismo de chaqueta y corbata de mitad del siglo pasado; ahora, lo que pegaba fuerte era la música disco. Aquello lo cambió todo. «El Dorado fue la primera discoteca en pinchar música enlatada y eso abrió las puertas a un público más joven y empezó a atraer a gente de Málaga y de los municipios de alrededor», recuerda Blanco. Las discotecas se multiplicaron. «La emblemática Piper's marcó un punto de inflexión. Alrededor de ella nacieron numerosos negocios de ocio y restauración. Con su apertura en 1967 comenzó la etapa más esplendorosa del Torremolinos de diversión», relata Blanco.

Hubo otras muchas míticas: Disco Joy, Boga Boga, Long Play, Los Violines, Bonanza, Picasso... En solo 400 metros de la zona de Montemar, centro neurálgico de la movida, llegaron a concentrarse seis discotecas, una bolera, numerosos bares de copas y varios restaurantes. Allí se mezclaban autóctonos y turistas, aristócratas y hippies, pescadores y crápulas de todo pelaje. Podían coincidir abiertos hasta catorce garitos una misma noche. Cada uno con su estilo, cada uno con su extravagancia particular, desde la estética espacial, psicodélica y futurista de Barbarela a la emblemática Cleopatra, donde se llevaron a cabo los primeros 'striptease' del país y donde una legión de 'egipcios' fueron pioneros en el reparto de publicidad a pie de playa para atraer público a su 'templo'. «Había decenas de discotecas y la competencia era feroz», recuerda el empresario Miguel Sierra (Torremolinos, 1950). Hasta su establecimiento, el Chiringuito Playa Miguel, en la popular playa de La Carihuela, llegaban a diario ofertas de todo tipo para seducir a unos clientes que en horas cambiarían la tumbona y el pescaíto frito por la pista de baile y los 'cubalibres'. «Esto era un paraíso para ellos y a un precio irrisorio. Un camarero en aquella época podía tener un sueldo de 8.000 pesetas y, a la vez, sacarse 30.000 solo en propinas. No escatimaban en nada», subraya Sierra.

La burbuja extática de este pequeño núcleo de pescadores tiene su origen en 1930, cuando el 'topless' de Gala Dalí en la playa de La Carihuela puso el foco en el que todavía era un barrio más de Málaga hasta que obtuvo su desanexión en 1988. Pero aquel Torremolinos hedonista y cosmopolita, refugio libérrimo y exclusivo por el que años después pasearon todo su glamur cantantes, aristócratas y actores, evolucionó hacia un núcleo de masas. El español medio ya no quería tardes aburridas de domingo en las cafeterías ni paseos del brazo con la novia. Quería veranear también en la Costa del Sol y el régimen estaba encantado con enseñar al mundo la postal de una España no tan oscura. «No crea usted esas leyendas de que aquí montamos un auto de fe para quemar a los que van en 'shorts' por la ciudad o a las que usan turbador bikini en la playa», rezaba 'España para usted', la primera guía que editó el Ministerio de Turismo.

El régimen franquista miró durante años para otro lado seducido por la entrada de divisas extranjeras. Aunque no solo eso. «La permisividad que hubo con Torremolinos no hubiera sido posible sin la tolerancia que mostraron la Iglesia y las autoridades locales. Tuvimos la suerte de que llegó un sacerdote, Francisco Aparicio, que fue trascendental para la historia de este municipio. Permitió lo que otros curas moralistas de la época jamás hubieran permitido. Dejó hacer y ya se sabe: si la Iglesia deja hacer, todo el mundo deja hacer. A él se unió un gobernador civil (Víctor Arroyo) que entendió que la industria turística estaba manteniendo al Gobierno de Franco y, por tanto, no se podía frenar la entrada de dinero», explica Blanco.

Con la aprobación de la 'ley Fraga' en 1966 y la eliminación de la censura previa, las 'españoladas' hicieron su agosto en aquel acogedor pueblecito de pescadores por el que se paseaban las suecas en bikini cuando las españolas no pasaban de un recatado bañador. El traslado a la gran pantalla de aquel macho ibérico, bajito y con pelo en pecho, correteando tras aquellas melenas rubias (tanta veces interpretado por Alfredo Landa y José Luis López Vázquez) contribuyó a expandir por el país la imagen desinhibida y liberal de Torremolinos. Asegura Sierra que más allá del 'landismo', eran las extranjeras las que buscaban a los españoles. «Estábamos rifados y nos dejábamos querer. Con las españolas no había nada que hacer mientras no se pasara por el altar; por eso era frecuente dejar a la novia en casa y después irse a la discoteca a ligar con las extranjeras. No hacía falta saber de idiomas, ni siquiera tener dinero; si eras moreno, triunfabas», recuerda Sierra.

En ese escenario, los tablaos empezaron a trufar las zonas de la movida. Lo mismo se desmelenaba uno en la discoteca con Boney M y su 'Daddy Cool' que se bailaba al ritmo de Camarón, Fosforito, El Carrete o el propio Chiquito de la Calzada en el mítico tablao El Jaleo.

El imán de las suecas

Torremolinos no se entiende hoy sin las populares suecas, que durante años fueron una atracción para jóvenes españoles con ganas de fiesta. El 'beach club' del hotel Tropicana actuó durante años como un auténtico imán. «Siempre que podíamos, íbamos allí a ver a las escandinavas en bikini. Aquello era un espectáculo», recuerda Miguel Sánchez, fundador de la cadena MS Hoteles. Pero antes de convertirse en empresario turístico, Sánchez fue barman en el hotel Alay. Vivió la época álgida del Torremolinos que no dormía, el más divertido y moderno, «pero en el que jamás había follones». Sánchez hace hincapié en la seguridad con que se vivían aquellas noches de diversión, pese a que ya se empezaba a trapichear con droga y los traficantes hacían sus negocios en las discotecas.

Pero ¿dónde está el origen de las famosas suecas? «Hay que remontarse a 1954, cuando un colegio sueco creó una escuela de verano en Torremolinos para que sus alumnas se alejaran del ambiente frío de su país. ¡Menudo revuelo se formaba cuando, durante los meses de julio y agosto, decenas de chicas de entre 16 y 18 años se paseaban por la localidad! Era una revolución», subraya Blanco.

Hoy, Torremolinos no es ni sombra de aquel que no dormía. El turismo sigue siendo su puntal, «pero ahora ya no salen de fiesta. Vienen con su pulsera del todo incluido y el gasto lo hacen en el hotel». Su popularidad siempre fue una montaña rusa, que lo llevó a los más alto en los años 70. Ahora trata de remontar

Un lugar bajo el sol Destino turístico pionero: La inauguración en 1959 del hotel Pez Espada, el primer 'cinco estrellas' de la Costa del Sol, convirtió a Torremolinos en referente turístico de famosos y aristócratas. Es en los años 60 y 70 cuando se produce el 'boom' del turismo de masas. 19.000 plazas hoteleras tenía Torremolinos a finales de los años 70. En la actualidad, ofrece cerca de 21.000. En 2018, la localidad malagueña acogió a cerca de un millón de visitantes. Segregación de Málaga: Torremolinos logró su desanexión tras una década de reinvindicación vecinal. Aquel clamor pasó a la historia el 27 de septiembre de 1988 con un decreto en el que el presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, firmaba la aprobación de la «segregación del núcleo de Torremolinos». 130 es el número de nacionalidades de los extranjeros que residen todo el año en este municipio de 68.262 habitantes. Los empadronados representan el 26% del total y proceden de Países Bajos, Alemania, Francia, Escandinavia y Reino Unido. Proliferación de discotecas: El auge del turismo en los años 70 trajo consigo la apertura de cientos de discotecas, salas de fiesta y tablaos flamencos. Torremolinos, con su oferta de ocio y atmósfera de tolerancia, se convirtió también en polo de atracción para miles de jóvenes de la capital y de otros municipios cercanos. 1968 es el año en que abre el primer bar de lesbianas de España. Lo hace en Torremolinos con el nombre de 'Pourquoi Pas?' desafiando la moralidad que imponía la dictadura, que prefería mirar para otro lado a cambio de divisas y proyectar una imagen más amable al exterior. Mito de las suecas: La imagen de Torremolinos estuvo asociada durante años a la de jóvenes suecas, que atraían al sexo masculino. Su origen se remonta a 1954, cuando un colegio sueco abrió una escuela de verano en la localidad para que sus alumnas de entre 16 y 18 años se alejaran del clima frío de su país. Torremolinos se reinventa: Tras una década dorada en los años 70, Torremolinos decae en la década en los 80, cuando las libertades se imponen en todo el país. Pierde la exclusividad de espacio de tolerancia y con ella, su atractivo. Ahora trata de recuperarlo promocionándose como destino 'gay-friendly'. Urbanismo sin control: La aprobación en 1959 de una normativa urbanística abrió la veda para que se pudiera construir a alturas superiores a las tres plantas. A partir de ese momento se multiplicaron sin control elevados edificios a lo largo de todo el litoral. «Hoy lo estamos pagando», lamenta el historiador Carlos Blanco.

.