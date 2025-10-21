Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tinder, la app de citas más famosa del mundo, ya habla euskera

La aplicación amplía su alcance global con 11 nuevos idiomas, entre ellos el euskera y el gallego, reforzando su apuesta por la diversidad y la autoexpresión

L. G.

Martes, 21 de octubre 2025, 13:20

Comenta

Tinder, la app de citas más reconocida del planeta, da un paso más en su misión de conectar a personas sin fronteras. La plataforma ha incorporado 11 nuevos idiomas a su interfaz, entre los que destacan el euskera y el gallego, lo que permitirá a miles de usuarios disfrutar de una experiencia más cercana y auténtica en su lengua materna. Con esta incorporación Tinder está disponible en todos los idiomas cooficiales ya que el catalán ya estaba disponible.

Con esta actualización, Tinder está disponible ya en 60 idiomas y más de 190 países, consolidando su posición como una de las aplicaciones más inclusivas del mundo. A partir de ahora, los usuarios podrán navegar por la app en albanés, azerí, euskera, bosnio, birmano, gallego, georgiano, jemer, lao, macedonio y suajili.

«El idioma es algo profundamente personal: moldea cómo nos expresamos, cómo nos conectamos con los demás y cómo nos sentimos reconocidos. Al sumar el euskera a Tinder, ayudamos a que más usuarios puedan vivir la experiencia de las citas de una manera auténtica y en su propia voz», explica Kenny Mayo Imery, Senior Manager de Globalización y Crecimiento Internacional en Tinder.

