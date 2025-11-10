El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad» Silvia Sanz comparte su mensaje póstumo sobre los cuidados paliativos, de los que destaca que es una asistencia que se centra en «la dignidad y el acompañamiento»

J. F. Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:07

El Hospital Santa Caterina de Girona ha rendido un homenaje póstumo a Silvia Sanz, una paciente terminal cuya lucidez y testimonio grabados en video han trascendido como un poderoso mensaje en favor de los cuidados paliativos. El material audiovisual, producido para conmemorar el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, ha sido aplaudido por miles de personas a pesar del triste suceso de su fallecimiento.

La paciente, una enferma terminal del centro hospitalario catalán, murió el día antes de que el video pudiera ser publicado. No obstante, el Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) de Girona procedió a su difusión, contando con el consentimiento de Silvia y de su propia familia. El IAS explicó que la razón de la publicación del video es cumplir la voluntad de la propia Sílvia de visibilizar el final de la vida.

La institución señaló en su cuenta de Instagram que «lo compartimos con admiración y como homenaje, porque eso es lo que ella quería: dar visibilidad, romper silencios y hablar abiertamente de la muerte para reclamar una vida plena hasta el final. Gracias por tu generosidad».

En un comunicado, el IAS también señaló que el video mostraba a Silvia hablando «con serenidad y lucidez de su proceso, del valor de vivir hasta el último momento con dignidad, y del apoyo que había encontrado en el equipo del Hospital Santa Caterina». Silvia Sanz, quien a pesar de la fase avanzada de su enfermedad mantenía en todo momento su «sonrisa y simpatía», se refiere en el vídeo al personal del Hospital Santa Caterina como sus «ángeles». Su testimonio destaca la calidad integral del apoyo recibido.

«Esto es morir con dignidad»

Al describir el significado de los cuidados paliativos, la paciente comparte su asombro ante la exhaustividad de la atención, desde el personal médico hasta el de servicios: «Te sientes tan cuidada que dices: ¿qué es paliativos? Es todo, desde el punto cero al punto máximo. Los doctores, quien te sirve la comida, quien te limpia toda la habitación, quien te abre la cortina. ¿Qué no agradezco?». También expresa su alegría al señalar que «no solo recibo atención, son abrazos en cualquier momento.. en ese momento piensa que esa persona no es solo una doctora o una enfermera, es alguien que te da tanto...».

Silvia subraya en sus declaraciones que los cuidados se centran en el día a día y en mantener la dignidad del paciente. «Hay un día a día de lávame, límpiame, intentar poner la pierna en la mejor situación... cada persona te da todo, todo y todo». Agradece, más allá de los cuidados médicos, «la parte del acompañamiento y el cuidado a su dignidad».

Concluye su testimonio destacando el valor emocional de la experiencia: «No es solo la parte en la que te vas a morir, sino la dignidad en la que estás viviendo y te están acompañando. He llegado aquí a llorar con todo el mundo. Y es precioso». Silvia resumió su experiencia con una frase contundente: «¿Por qué me voy a asustar? Esto es morir con dignidad».

Silvia falleció el pasado 10 de octubre y ahora el Instituto de Asistencia Sanitaria publica en su homenaje este vídeo, «por su valentía y su serenidad y gratitud».