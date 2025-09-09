El temporal obliga a suspender las clases en casi 40 municipios de Alicante Se cancela la actividad lectiva en colegios, institutos y escuelas de idiomas | Las fiestas de distintas localidades sufren cambios en sus programas

Adrián Mazón Martes, 9 de septiembre 2025, 09:20 | Actualizado 09:32h.

Segundo día de cole con las clases suspendidas en Alicante. Ha sido durante la tarde de este lunes cuando una casi una treintena de ayuntamientos han ido informado acerca de las decisiones tomadas en sus respectivos Cecopal ante la alerta naranja por lluvias y el nivel 1 de emergencia decretado por la Generalitat.

Los primeros municipios que han anunciado la cancelación de clases han sido los de la comarca de L'Alacantí: primero El Campello, seguido de Sant Joan d'Alacant y del de Alicante; San Vicente del Raspeig y Aigües también han tomado la misma decisión. Con ello, también se ha procedido a comunicar el cierre de espacios al aire libre y municipales «ante el aumento de riesgo para la seguridad de la población y las infraestructuras».

Por ello, estos municipios de la comarca de L'Alacantí han emitido los correspondientes avisos y decretos de suspensión de clases en colegios, institutos, escuela de adultos y de idiomas desde este lunes y «hasta la finalización de la alerta», por lo que no habrá clase durante la jornada de este martes 9 de septiembre.

Dichas resoluciones municipales incluyen otras medidas como el cierre de monumentos, parques públicos, cementerios e instalaciones deportivas, además de suspender actividades programadas en la Casa de Cultura, bibliotecas y centros sociales.

Más municipios sin clases

Conforme ha pasado la tarde de este lunes, distintos municipios del resto de comarcas de la provincia de Alicante también han comunicado la decisión de suspender las clases lectivas de este 9 de septiembre.

Entre ellos, Rojales, Daya Nueva, Torrevieja, Almoradí, Granja de Rocamora, Cox, Rafal, Albatera, Dolores, Catral, Redován, Benejúzar y Callosa de Segura en la Vega Baja; Elche, Santa Pola y Crevillente en el Bajo Vinalopó; Pinoso en el Medio Vinalopó; Benidorm en la Marina Baixa; Calpe, Xàbia y Teulada en la Marina Alta; e Ibi en L'Alcoià.

Cambios en las fiestas

Ante esta situación, otros ayuntamientos han decidido suspender y modificar sus calendarios festeros, al celebrar sus días grandes en esta segunda semana de septiembre.

Uno de ellos ha sido Elda, cuyos conciertos en la Plaza Castelar y en la explanada de Nuevo Almafrá han quedado suspendidas, así como el resto de actividades municipales organizadas con motivo de las Fiestas Mayores.

La previsión también ha trastocado el calendario festero de Xàbia, con la suspensión de la orquesta de esta noche de lunes y una modificación en el castillo de fuegos, que se ha adelantado a las 22 horas tras la procesión.

En el caso de Villena, la Junta Central de los Moros y Cristianos junto al Ayuntamiento han decidido suspender la procesión por la alerta naranja, «a la espera de lo que pueda pasar en las próximas horas se valora que haga un pequeño paseo la Virgen por alguna calle de nuestra ciudad», ha detallado el alcalde Fulgencio Cerdán.

El teletrabajo como recomendación

Desde los ayuntamiento se ciñen al plan especial de inundaciones, con nivel naranja, activado desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. En este sentido, recomiendan el teletrabajo «cuando sea posible» y «en caso de dificultades de desplazamiento, los trabajadores deben comunicarlo a sus responsables».

Durante el episodio de alertas por lluvias y tormentas en la provincia de Alicante, los distintos ayuntamientos solicitan «la colaboración» de todos los vecinos, pues «la prevención y la responsabilidad colectiva son clave para la seguridad de nuestra población».