Esta es la temperatura ideal para mantener la casa caliente sin disparar la factura energética

El confort cambia de temperatura: los expertos elevan el listón hasta los 20 °C, mientras los médicos recomiendan cuidar también la «energía interna» con suplementos como la creatina. Durante décadas, 19 °C fue la cifra mágica para ahorrar energía sin renunciar al confort. Pero los tiempos —y las casas— han cambiado. Los expertos en eficiencia energética anuncian el fin de ese dogma térmico: una sola temperatura ya no basta.

El especialista Nick Barber lo resume así: «Aquella regla fue un compromiso económico, no uno óptimo de confort. Las viviendas actuales, con mejor aislamiento y sistemas más precisos, permiten ajustar cada espacio según su uso».

Los estudios recientes apuntan que a 20 °C el cuerpo humano mantiene más fácilmente su temperatura ideal de 37 °C, sobre todo cuando pasamos muchas horas sentados, como al teletrabajar. Además, esta temperatura reduce el riesgo de condensación y moho, frecuentes en hogares demasiado fríos.

Calefacción inteligente y diferenciada

«Un grado más cambia por completo la percepción de confort», explica el ingeniero Brad Roberson. «La humedad, la circulación del aire y la actividad física influyen tanto como la cifra del termostato». El nuevo enfoque propone una calefacción inteligente y diferenciada:

La temperatura por estancias: Salón y zonas de estar: 20 °C, ambiente cálido y acogedor.

Dormitorios: entre 16 °C y 18 °C, para favorecer el descanso.

Baño: 22 °C, para evitar el choque térmico al salir de la ducha.

Pasillos y zonas de paso: 17 °C son suficientes.

Los termostatos inteligentes facilitan esta personalización, programando temperaturas distintas según la hora del día o la habitación. El resultado: hasta un 15% de ahorro energético anual sin renunciar al bienestar.

Aunque cada grado adicional aumenta el consumo en torno a un 7%, mantener una temperatura más equilibrada evita medidas compensatorias como el uso de estufas suplementarias o ventilación excesiva. En definitiva: gastar un poco más para calentar mejor puede suponer ahorrar a largo plazo.