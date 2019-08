Tecnología contra la violencia machista y 'antimanadas' Cinco estudiantes madrileñas desarrollan una aplicación para aumentar la seguridad de las mujeres cuando van solas por la calle ISAAC ASENJO Madrid Martes, 6 agosto 2019, 13:51

«Mi nombre era Laura Luelmo. Tenía 26 años el día que decidí salir a correr; me violaron y asesinaron. Te cuento yo su historia porque ella ya no puede. Me llamo Diana Quer. Tenía 18 años cuando me mataron. Me siguió un hombre, me violó y me estranguló y luego arrojó mi cuerpo a un pozo. Contamos su historia porque no puede.». La voz en off la pone una de las cinco estudiantes madrileñas que han desarrollado 'When & Where', una aplicación que tiene un objetivo claro, dar seguridad a las mujeres. Su uso está destinado a recoger sobretodo las rutas habituales de las usuarias cuando vuelven a casa, van a correr o a trabajar. La plataforma se une a otras existentes para combatir la lacra de la violencia machista.

El funcionamiento es sencillo. «Primero se introduce el destino y la ubicación. Nuestra plataforma detecta anomalías cuando vas andando o corriendo y obtiene tu ubicación en tiempo real. Si te paras o te desvías de tu destino te manda una alerta. En caso de que afirmes estar en peligro, avisa al servicio de Emergencias 112 o a un contacto que tengas establecido en el teléfono», cuentan las responsables.

Paula Fernández, Lucía Adrián, Nuria Velloria, Lucía Fernández y Sandra Caamaño , de entre 15 y 16 años, son las artífices de esta aplicación que las ha llevado a la gran final de 'Technovation Challenge', un evento que impulsa la participación de las mujeres de entre 10 y 18 años en el mundo de la tecnología. La misión de este programa de emprendimiento es crear una aplicación enfocada a resolver un problema social, así como un plan de negocio.

Si vencen a mediados de este mes de agosto en el evento que tendrá lugar en Silicon Valley (Estados Unidos), ganarán 15.000 dólares para su formación, aunque su gran éxito es que la app desarrollada ya puede descargarse para smartphones android, por lo que pueden ayudar a muchas mujeres. Las jóvenes, que han cursado 4º de la ESO en el IES Velázquez de Móstoles, en Madrid, han desarrollado este proyecto con la ayuda de dos profesores y dos colaboradores de la Universidad Carlos III.

«Tenemos casos muy recientes de mujeres que sienten miedo cuando van solas por la calle y decidimos hacer el proyecto sobre algo que nos aportara seguridad», explican.

Una plataforma reconocida al igual que 'Together', basada en la idea de poner en contacto a mujeres que han salido por la noche para que no tengan que volver a casa solas y lo puedan hacer en grupo. La aplicación, creada por Pilar García y Luis Yupanqui, ha recibido recientemente el premio Emprenbit Tech Camp 2019.

La aplicación, que ha sido creada por Pilar García y Luis Yupanqui, ha recibido este viernes el premio Emprenbit Tech Camp 2019. En España se han perpetrado al menos 37 agresiones sexuales grupales en lo que va de año, la última denunciada la violación múltiple el pasado fin de semana de seis jóvenes a una chica de 18 años en Bilbao.

Entre las app específicas para ayudar a las mujeres, se encuentran Todas Unidas, que ofrece varias funciones como un acceso rápido al teléfono 016, contra la violencia de género, información sobre qué hacer en caso de sufrir este tipo de violencia, y funciones de camuflaje del icono de la propia aplicación para que nadie sepa que está instalada en el teléfono móvil, ente otras. Con la principal función de avisar al 016, la aplicación Violencia de género, ofrece a la usuarias un acceso directo a los principales teléfonos de ayuda: el de la policía, emergencias médicas, etc.

Otra de las aplicaciones que puedes utilizar para denunciar un caso de violencia de género, sea hacia tu propia persona o hacia cualquier otra es No es No, que ofrece un acceso directo al 016 y al 112.