De Tasmania a Donostia para casarse

El Palacio Miramar se convirtió a primeras horas de la tarde de ayer en escenario de una boda muy especial. Los novios y su cerca de medio centenar de invitados procedían de la isla australiana de Tasmania, el rincón con toda probabilidad más alejado del mundo. La distancia no fue, sin embargo, un obstáculo para que Iain Chalmers, que en la actualidad trabaja como organizador de eventos en el periódico británico The Financial Times, y su novia, Sarah Mohr, especializada en publicidad, se desplazaran junto a sus familiares y amigos a la capital guipuzcoana para darse el 'sí, quiero'.

«Ellos han sido los primeros sorprendidos de que tantos de los invitados no hayan querido perderse este momento, aunque para ello han tenido que tomar cuatro vuelos y hacer un viaje de un total de treinta horas», señalaba Laura Satué, responsable de Laura Satué Wedding Planner, organizadora de la boda.

La elección de esta ciudad no era en absoluto casual. En ella escribían hace un año un capítulo decisivo de una historia de amor que comenzó seis años atrás, cuando ambos se conocieron durante un concierto celebrado en Tasmania. La pareja decidió hace unos años trasladarse a vivir a Londres en busca de nuevas oportunidades laborales.

En agosto de 2017 daban un paso adelante en su relación comprometiéndose. Fue durante unas vacaciones en Biarritz cuando Iain le pidió a Sarah que se casara con él. Lo hizo mientras nadaban en el mar y con un pequeño anillo que pronto sería sustituido por otro con algo más de un siglo de antigüedad.

Los jóvenes recuerdan cómo habían viajado a la villa francesa en busca de olas para surfear, pero el agua estaba como un plato y alguien les sugirió que se acercaran a San Sebastián para poder practicar este deporte en la playa de La Zurriola y, de paso, disfrutar de sus múltiples atractivos turísticos. Aprovechando su estancia en la ciudad, Iain se dirigió a la joyería donostiarra Munoa para adquirir un anillo especial con el que sellar su compromiso. Se decantó por uno que data de 1910.

La capital guipuzcoana les conquistó por sus paisajes, su gastronomía y el mar. Adquirió un significado especial para la pareja, que decidió que debían regresar para celebrar en ella su boda.

Con vistas al mar

Catorce meses después veían ayer cumplido su sueño. Iain y Sarah prometían sus votos en una sencilla pero emotiva ceremonia oficiada por Iñaki Sáenz en el salón principal del Palacio Miramar. Los novios sólo pusieron una condición: «Queremos que la boda se lleve a cabo mirando al mar». Y así sucedió. Durante el enlace, ellos y sus invitados se deleitaron con la imagen de postal que regala la bahía de La Concha, en la que a esas horas las olas adquirían más de dos metros de altura, como si quisieran ser testigo de una boda de la que tenían buena parte de culpa.

Tras sellar su unión, los recién casados se trasladaron junto a sus familiares y amigos al restaurante Gu, para disfrutar del banquete. Lo hicieron a bordo del tren Txu-Txu, que les permitió contemplar de nuevo el Cantábrico con toda su fuerza.