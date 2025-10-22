Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha confirmado este jueves el cambio de estategia en el seno de la Ertzaintza, que ha comenzado a comunicar ... el origen de las personas que detienen por estar implicadas en distintos delitos. «Creo que es mejor facilitar los datos con transparencia y sin estigmatizar a nadie», ha sostenido Zupiria, tras la noticia adelantada este miércoles por este medio.

El consejero ha explicado que desde hace un tiempo existe una presión en el Parlamento Vasco por parte de Vox y el PP para detallar la nacionalidad de los detenidos y las víctimas por la Ertzaintza. «Nos hemos negado a ello, pero no tenemos argumentos para negarnos a dar el origen, una petición creciente por parte de Vox», ha añadido. «Es mejor facilitar los datos con transparencia que estar peleándonos con la extrema derecha», ha apostillado en una entrevista en Radio Popular.

Como ha informado DV, fuentes oficiales de Seguridad y Ertzaintza explican que el «cambio» observado «desde el día 14» en sus comunicaciones, y que modifica una estrategia de hace lustros, es fruto de «una reflexión interna», se supone que tras analizar la realidad delictiva, donde la ciudadanía de origen foráneo ha ido ganando peso en las estadísticas policiales, en los procesos judiciales y, también, entre la población reclusa.

Reflejar «la realidad»

Tras esa reflexión, Zupiria señala que se comunicará el origen de los detenidos. Es decir, «magrebíes, europeos, subsaharianos...», ese tipo de información. Y solo se comunicará la nacionalidad en caso de ser española. «Y cuando en Zarautz un ciudadano de nacionalidad española asesine a una mujer (como sucedió la pasada semana), recordaremos también esa nacionalidad ya que parece que siempre los que delinquen son extranjeros», ha advertido el consejero de Seguridad.

Zupiria considera que esta nueva forma de comunicar trata de «combatir el discurso racista que busca estigmatizar. Ha cambiado la percepción y todos debemos ayudar en esa comunicación», ha finalizado.