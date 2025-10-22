Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Ertzaintza lleva al detenido en Zarautz la pasada semana por asesinar a una mujer. Morquecho

Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»

El consejero de Seguridad admite presiones de la extrema derecha y el PP para revelar el país de nacimiento de los arrestados por la Ertzaintza, pero solo expondrá la española

A. Algaba y O. O. Guinea

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:03

Comenta

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha confirmado este jueves el cambio de estategia en el seno de la Ertzaintza, que ha comenzado a comunicar ... el origen de las personas que detienen por estar implicadas en distintos delitos. «Creo que es mejor facilitar los datos con transparencia y sin estigmatizar a nadie», ha sostenido Zupiria, tras la noticia adelantada este miércoles por este medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  2. 2 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  3. 3

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  5. 5

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  6. 6 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  7. 7

    130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  9. 9 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse
  10. 10

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»

Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»