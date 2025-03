25 vascos pagan multas de 300 euros a LaLiga tras sorprenderles por ver partidos en webs piratas

David González Lunes, 17 de marzo 2025, 14:32 Comenta Compartir

«Cuando me llegó la carta pensé que era broma. Pero enseguida comprendí que bromas las justas». Se sincera un joven de Vitoria que ha ... acordado con LaLiga, la patronal que gestiona el fútbol profesional, el pago de una multa económica por ver partidos del Deportivo Alavés, Real Madrid o Barcelona en redes o webs piratas. No es el único. Desde septiembre, el Juzgado Mercantil de Vitoria, liderado por la magistrada Maite Trinidad, ha validado 25 conciliaciones entre estos usuarios pillados 'in fraganti' y la organización que reúne a los principales clubes.

Las sanciones suelen oscilar entre los 250 y los 350 euros. El pago de ese dinero cierra cualquier vía judicial. El objeto de esta conciliación es llegar a «un acuerdo de cesación» de la conducta infractora, al tiempo que se exige una indemnización por el perjuicio económico causado a LaLiga. Con esta solución pactada, ambas partes evitan sentarse en una sala de vistas, donde las consecuencias serían impredecibles. Sobre todo para el demandado, con nulas opciones de salir indemne. Todos los alaveses sorprendidos siguieron los partidos gratis a través de un sistema conocido como 'Ace Stream'. En pocas líneas, este programa permite visionados de contenido audiovisual de pago y emitidos en directo sin pasar por caja. Una de estos acuerdos legales señala que «se ha constatado judicialmente que el conciliado participa en una nueva modalidad de piratería (en referencia a Ace Stream) en la que todos los integrantes del esquema obtienen un beneficio económico mediante el acceso y la redifusión de los contenidos audiovisuales de La Liga de forma ilícita. No nos hallamos ante un mero consumidor de buena fe». En Álava ya hay 25 infractores detectados, mientras que en el conjunto de España se cuentan por miles. La pregunta que se hacen estas personas –la mayoría, jóvenes– es cómo les encontraron. Y la respuesta nace en el trascendental auto judicial de un juzgado barcelonés emitido la primavera pasada. En esa resolución, esa sala autorizó a la organización de la competición de fútbol a solicitar a los operadores las IP (el DNI de cada dispositivo) de los internautas sospechosos. Se trata de un proceso largo en el tiempo, pero que «siempre acaba con la identificación del usuario ya que nuestra actividad en las redes siempre deja huella», sostienen policías especializados. Hasta 700 euros de sanción De manera paralela, hace meses que inspectores de LaLiga peinan los establecimientos hosteleros de Álava. Acuden a aquellos con partidos de fútbol en sus pantallas. Siguen con atención la retransmisión con un único cometido; comprobar si en un momento dado aparece una marca de agua con una larga hilera de dígitos. Esa es la prueba de que se trata de una conexión legal. Según ha sabido este periódico, al menos tres locales de la provincia han ido a juicio por engancharse de manera ilegal. Las multas recibidas han oscilado «entre los 500 y los 700 euros». Desde LaLiga confirman que obtienen «una sentencia favorable cada dos días» a nivel nacional. Sólo la pasada temporada, explican desde LaLiga, sus verificadores identificaron «15.000 establecimientos emitiendo de manera ilegal en España, incurriendo no sólo en una conducta delictiva contra los clubes, sino en competencia desleal contra los locales que sí cumplen». Este organismo cifra el fraude en «35 millones de euros al año».

