Un hombre pasea por el parque de Hernani donde se produjo el intento de asesinato en 2020. F. Morquecho

El Supremo corrige al TSJPV y condena por intento de asesinato en Hernani a dos hermanos que fueron absueltos

El Superior vasco había revisado en 2023 una primera sentencia condenatoria de la Audiencia de Gipuzkoa y les rebajó la condena a un delito de lesiones agravadas por unos hechos ocurridos en 2020

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:20

El Tribunal Supremo ha recuperado la condena a ocho años de prisión por intento de asesinato contra dos hermanos por intentar matar a otro varón ... en un parque de Hernani el 26 de agosto de 2020. De esta forma, el Supremo vuelve a la condena inicial que les impuso la Audiencia de Gipuzkoa en 2022 por intento de asesinato, una pena que fue corregida en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que les condenó por un delito de lesiones agravadas y ordenó su puesta en libertad inmediata.

