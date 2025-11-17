Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Envoltorios con droga incautados a una joven de 25 años en las inmediaciones d de una discoteca de Ugao-Miraballes Ertzaintza

Segunda redada en una semana en una discoteca vasca: una joven investigada, medio centenar de identificados, drogas, armas y ocho conductores sancionados

El operativo preventivo se realizó por segundo domingo consecutivo en las inmediaciones de una discoteca en Ugao-Miraballes

L. O.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:16

Comenta

La segunda redada en una semana en una discoteca vasca se ha saldado con una mujer investigada por tráfico de drogas, un total de 51 personas identificadas, tres propuestas de sanción por tenencia de armas blancas y ocho conductores 8 conductores sancionados por dar positivo en drogas o alcohol.

La Policía vasca desarrolló ayer por segundo domingo consecutivo un dispositivo policial en las cercanías de una discoteca de Ugao-Miraballes, en Bizkaia. Según ha informado la Ertzaintza en un comunicado, a una joven de 25 años y nacionalidad española se le ocuparon 18 envoltorios con medio gramo, supuestamente, de cocaína, cada uno, por lo que se han abierto diligencias como investigada por un presunto delito contra la salud pública

La Ertzaintza efectuó controles tanto por la mañana como por la tarde y, en total, se identificó a 51 personas. A 16 de ellas se las propuso para sanción de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (L.O.P.S.C.), a 13, por tenencia de drogas, se ocuparon diversas sustancias estupefacientes, y a las otras 3, por posesión de armas blancas, en concreto, un cuchillo y dos navajas.

También se realizaron controles en varios vehículos, con un balance de seis sanciones administrativas a conductores por dar positivo en drogas en la muestra salival. Otros dos conductores fueron sancionados por arrojar una tasa positiva en la prueba de alcoholemia.

