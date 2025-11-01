Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Volkswagen Golf en el que viajaba el 'Niño Juan' quedó parado en plena calle en Carabanchel.

Secuestran tras un tiroteo en Madrid al 'Niño Juan', el peligroso alunicero que dio un golpe en Garbera

El delincuente, que tiene deudas con la mafia, fue interceptado por tres vehículos cuando se desplazaba en un coche por Carabanchel

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:36

La Policía Nacional trabaja en encontrar a un hombre secuestrado a punta de pistola la noche del viernes en la localidad madrileña de Carabanchel. Se ... trata de Juan Manuel G. P., conocido como el 'Niño Juan', de 38 años, el alunicero y butronero más peligroso en activo. Su banda, surgida en el barrio madrileño de Usera, dejó su tarjeta de visita hace un año, a mediados de noviembre de 2024, en Gipuzkoa, donde dieron un espectacular golpe en el centro comercial Garbera, adonde accedieron de noche para robar en una tienda de telefonía, que desvalijaron. En su huida, embistieron con sus turismos robados a varios coches patrulla de la Ertzaintza cerca de Vitoria. Diez agentes resultaron heridos cuando les dieron el alto mientras cruzaban a todo gas el territorio alavés en dirección a Madrid en una violenta y vertiginosa persecución que atravesó Euskadi. El 'Niño Juan' logró huir de la Ertzaintza.

