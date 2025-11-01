Secuestran tras un tiroteo en Madrid al 'Niño Juan', el peligroso alunicero que dio un golpe en Garbera

La Policía Nacional trabaja en encontrar a un hombre secuestrado a punta de pistola la noche del viernes en la localidad madrileña de Carabanchel. Se ... trata de Juan Manuel G. P., conocido como el 'Niño Juan', de 38 años, el alunicero y butronero más peligroso en activo. Su banda, surgida en el barrio madrileño de Usera, dejó su tarjeta de visita hace un año, a mediados de noviembre de 2024, en Gipuzkoa, donde dieron un espectacular golpe en el centro comercial Garbera, adonde accedieron de noche para robar en una tienda de telefonía, que desvalijaron. En su huida, embistieron con sus turismos robados a varios coches patrulla de la Ertzaintza cerca de Vitoria. Diez agentes resultaron heridos cuando les dieron el alto mientras cruzaban a todo gas el territorio alavés en dirección a Madrid en una violenta y vertiginosa persecución que atravesó Euskadi. El 'Niño Juan' logró huir de la Ertzaintza.

En el último año, la Policía le había detenido en alguna ocasión en Madrid, pero en la actualidad el alunicero estaba en libertad. La noche del viernes al sábado viajaba en un coche por Carabanchel cuando le embistieron y dispararon en plena vía pública. Luego, huyeron con él hacia la A.42, la autovía de Toledo, explican fuentes del caso.

Según informa el diario ABC citando a fuentes del caso, el secuestro ha podido ser cometido por «una amplia mafia» que llegó pasadas las 20.30 horas del viernes a la calle Antonio López en dos Audi negros robados, modelos Q7 y Q-5, y un Masserati. Dos le hicieron el 'bocadillo' por delante y otro le cerró por detrás, ante la mirada atónita de numerosos testigos. La mayoría de los secuestradores iban con pasamontañas, aunque alguno llevaba solo una gorra. Realizaron al menos 15 disparos y obligaron a su víctima a salir del Volkswagen Golf en el que iba al volante el 'Niño Juan'. A punta de pistola lo metieron en uno de los Audi que iban delante y huyeron con él. El paradero de la víctima es ahora mismo una incógnita.

Veteranos en la lucha contra la delincuencia madrileña aseguran que el 'Niño Juan' «ha hecho muchas jugarretas y tiene muchas deudas con gente como él. Es un secreto a voces que le tienen muchas ganas». Entre el numeroso historial delictivo de Juan Manuel G. P., vecino de Orcasitas (Usera), está que planeaba asaltar el Palacio de Fontainebleau, a las afueras de París, en 2019. Un mafioso chino le encargó, por 800.000 euros, llevarse piezas de porcelana de la colección asiática de ese museo. Pasó dos años en una cárcel francesa, acusado de la planificación (no llegó a perpetrar el golpe) y luego estuvo un tiempo con una tobillera telemática. Estos hechos inspiraron la serie y la película de Netflix 'Hasta el cielo'.

Esta pasada primavera, fue arrestado en España por última vez, pero quedó en libertad con cargos. Ahora, el Grupo XII de Policía Judicial de Madrid, experto en extorsiones y secuestros, busca dónde puede encontrarse la víctima. Fuentes policiales creen que se trata de «un ajuste de cuentas totalmente planificado; le venían siguiendo y puede acabar muy mal».