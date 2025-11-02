Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo de un rescate en la montaña. DV

Rescatan a una mujer que ha sufrido un accidente en un monte de Aretxabaleta

La montañera de 57 años ha resultado herida tras sufrir una caída en las inmediaciones del monte Arlutz

El Diario Vasco

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:50

Una mujer ha sido rescatada ras sufrir un accidente este domingo en el monte Arlutz, en el término municipal de Aretxabaleta. Hacia la una y media de esta tarde, SOS Deiak 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de que una montañera se había caído y no podía seguir caminando. La herida, de 57 años, tenía lesiones en una pierna y un brazo y se encontraba en la zona del monte Arlutz.

Un helicóptero de la U.V.R. se ha dirigido al lugar, ante la imposibilidad de poder llegar por vía terrestre hasta la accidentada. Una vez rescatada ha sido evacuada hasta Arrasate donde esperaba una ambulancia para trasladarla al Hospital del Alto Deba.

