La Policía multa a ocho personas de fiesta en un bar de Bilbao

La Policía local de Bilbao descubrió en la madrugada del domingo a un grupo de individuos que estaba celebrando una «fiesta privada» en un céntrico local de la capital vizcaína, en el entorno de la calle Iparraguirre. Los agentes descubrieron en su interior a ocho individuos, entre ellos el dueño del establecimiento hostelero y una chica de unos 16 años. Los agentes creen que llevaban de fiesta más de 24 horas.

Los policías les sorprendieron en torno a las tres de la madrugada. Al parecer, fue un vecino de la zona el que alertó a las autoridades. El local estaba con la persiana bajada y, como obliga el estado de alarma, cerrado al público. Pero este residente escuchó voces y música que salían del pub, por lo que decidió avisar a la Policía Municipal. Los funcionarios encontraron dentro a ocho personas.

Según las fuentes consultadas, ofrecieron todo tipo de «excusas». Algunos alegaban unas razones para estar allí, mientras que otros esgrimían argumentos totalmente diferentes. Entre ellos, apuntaron que el local no estaba abierto y que sólo estaban ellos dentro. También dijeron que no molestaban a nadie y que no sabían que era ilegal estar dentro de un bar.

Nada de lo que dijeron les sirvió. Todos ellos fueron sancionados por incumplir el confinamiento decretado para paralizar la expansión del coronavirus. Cada uno de ellos deberá afrontar una multa de unos 600 euros por saltarse la Ley de Seguridad Ciudadana.

Más problemático fue el caso de la adolescente que estaba en el local. Los policías avisaron a su familia, que vive en una localidad de la margen izquierda. Les contaron lo que había sucedido y les advirtieron de que debían pasar a recogerla. Al principio -según las mismas fuentes- pusieron inconvenientes porque a esa hora «no había taxis» para ir a Bilbao. Pero al final acabaron yendo a recogerla cuando les apuntaron que, en caso contrario, tendrían que poner el asunto en manos de la Fiscalía de menores.