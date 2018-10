El tío del acusado por el crimen de Pioz: «¡Haberlo hecho conmigo!» Patrick Nogueira, el acusado por el crimen de Pioz, durante la segunda jornada del juicio. / Ep Un compañero de trabajo de Marcos, el padre asesinado, ha apuntado que la víctima llegó a sentir celos de su asesino confeso ya que «a su mujer le parecía atractivo» AGENCIAS Guadalajara Jueves, 25 octubre 2018, 17:28

Walfran Campos, el tío de Patrick Nogueira, acusado del cuádruple asesinato de Pioz, ha asegurado hoy que se sintió «profundamente decepcionado» por su sobrino tras conocer que era el presunto autor de los hechos y le ha preguntado, dirigiéndose a él, por qué no se lo había hecho a él en lugar de a su hermano Marcos, «que era una persona buena».

Así se ha pronunciado durante su declaración como testigo en el segundo día del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Guadalajara donde está siendo juzgado Patrick Nogueira, el asesino confeso de sus tíos y sus primos de 1 y 4 años en agosto de 2016 en una vivienda de la localidad de Pioz (Guadalajara).

El acusado ha permanecido cabizbajo y en ningún momento ha mirado a su tío, mientras que éste ha tenido que tomarse unos minutos al inicio debido a que se encontraba muy afectado y ha comenzado a llorar. «Cómo le has hecho eso a él. Haberlo hecho conmigo, él era bueno», ha dicho Walfran a su sobrino acusado.

Durante su intervención, Walfran ha manifestado que Patrick era «como un hermano menor o un hijo» con el que tenía una buena relación desde pequeño y al que ha calificado como «un sobrino excepcional», por lo que ha aseverado que siente «una gran decepción» tras los terribles hechos ocurridos en Pioz, cuando su sobrino mató y descuartizó a sus tíos y a sus primos.

Agresión a su profesor

A preguntas de las partes, Walfran Campos ha afirmado que nunca creyó que su sobrino fuera el responsable de las muertes y que siempre lo defendió cuando la familia de Janaina le dijo que tenían la certeza de que era él y no lo creyó hasta que la Guardia Civil le enseñó las pruebas.

Asimismo, ha manifestado desconocer que su sobrino tuviera una infancia difícil ni de ningún problema hasta que ocurrió la agresión a su profesor.

Tras la agresión al docente en 2013, según le informó su hermana Soraya -madre del presunto asesino-, Patrick recibió tratamiento psicológico y psiquiátrico y ha apuntado que cree que «tomaba pastillas», pero luego la madre de Patrick le dijo que «no tenía nada, que le habían dado de alta y estaba bien» y nunca refirió que tuviera una enfermedad mental.

«Si fuera otra cosa, yo no habría pedido a Marcos que Patrick fuera a vivir con él y su familia y ponerla en riesgo», ha afirmado, ya que el chico estuvo viviendo una temporada con la familia, pero no se mudó al chalet de Pioz.

Preguntado sobre si Marcos le habló mal de Patrick, Walfran ha dicho que sí. «Me habló de mal comportamiento y me dijo que Patrick no era el mismo que en Brasil, que no le respetaba y obedecía, que no limpiaba y si salía por la noche y volvía por la mañana».

Walfran Campos ha relatado que viajó antes de lo previsto a España nada más conocer los asesinatos para hacerse cargo de los cuerpos y «limpiar el nombre de la familia» puesto que los medios de comunicación hablaban de asesinato a manos de sicarios y ajuste de cuentas.

Asimismo, ha señalado que Patrick regresó a Brasil de improviso, algo que sorprendió a todos y que no pudo hablar con él cuando se supo de las muertes porque su familia le dijo que estaba afectado por la noticia y necesitaba descansar, aunque después supo que su sobrino salía de fiesta, algo que a su entender no se corresponde con una persona afectada por una tragedia.

Posteriormente, cuando le insistió para saber algún dato para poder esclarecer la muerte de Marcos y su familia, Patrick le dijo a Walfran que Marcos salía tarde de trabajar y había días que desaparecía pero sin saberle concretar más.

También ha señalado que Patrick no confesó en Brasil y que él habló con la hermana de Patrick y le recomendó que el chico volara a España, donde tendría todas las garantías y mejores cárceles que en Brasil.

La víctima sentía celos de su asesino

Por su parte, un compañero de trabajo de Marcos, asesinado por su sobrino Patrick , ha apuntado que la víctima llegó a sentir celos del autor confeso de los crímenes, ya que a su mujer le parecía atractivo.

Según ha señalado en la segunda sesión del juicio contra el autor confeso de las muertes de sus tíos y primos, Marcos le trasladó que había encontrado un mensaje de texto de su mujer, Janaina, enviado a una amiga, a quien le decía que Nogueira «tenía un cuerpo bastante agradable».

Desde entonces, quiso «quitarse de en medio» y mudarse lejos de Patrick Nogueira, con quien en ese momento convivía en Torrejón de Ardoz. Este motivo pudo desencadenar la mudanza a Pioz. «Él desconfiaba de Patrick».

«Ha contado las cosas tal y como son»

Por su parte, la abogada defensora del acusado, Bárbara Royo, ha atendido a los medios de comunicación para respaldar el testimonio vertido por Nogueira: «Ha contado las cosas tal y como son».

Nogueira alegaba en su intervención que mató a su tía porque ella le mordió primero, que al llegar su tío se le abalanzó y comenzó un forcejeo que terminó con la víctima acuchillada en el suelo y que su alcoholismo le hacía ver «sombras».

Royo ha manifestado que en la declaración de su defendido «no ha habido ninguna contradicción» así como que todavía queda «mucha prueba» por practicar.

«Millones de moscas»

De su lado, el propietario de la vivienda de Pioz donde Patrick Nogueira acabó con la vida de sus tíos y sobrinos, que ejerce acusación particular reclamando una indemnización de 30.000 euros, ha relatado lo que vio al regresar a la casa, poniendo el acento en que había «700 millones de moscas» y «la huella» del cadáver de uno de los niños en la escalera.

El casero ha señalado que la relación con los inquilinos era normal, recalcando que sólo le habían abonado un pago de 650 euros correspondiente al mes de julio.

Ha citado un mensaje de texto recibido desde el móvil del tío de Nogueira el 30 de agosto -cuando ya habían ocurrido los hechos- el cual le pareció sospechoso con respecto a su autoría, ya que lo habitual era que Marcos escribiera una palabra por mensaje, y en este caso el texto completo se envió en un sólo mensaje.

El contenido del mensaje excusaba no haber pagado el alquiler correspondiente al mes de agosto. «Mi madre me va a enviar dinero para el día 20», señalaba este texto, supuestamente enviado por Marcos --que ya había sido asesinado-. «Me tienes que pagar ya, si no, te doy unos días para dejar la casa, porque así mal empezamos. Además, la casa huele muy mal», contestó el propietario el 2 de septiembre.

Cuando trascendió el hallazgo de los cuerpos en los medios de comunicación, su entorno le hizo saber que la familia llevaba varias semanas muerta, lo que le contrarió, ya que él había intercambiado mensajes de texto supuestamente con Marcos hacía sólo unos días.

A preguntas de su representación legal, ha relatado el primer momento en el que quiso volver a acceder a su vivienda toda vez que recogió las llaves. Fue acompañado de unos amigos que, según ha dicho, no le dejaron entrar debido a su «ansiedad depresiva».

«Me dijeron que había 700 millones de moscas y mucha sangre. Tuve que tirar todo lo que había en la casa al contenedor», ha señalado, recordando que tuvo que contratar a empresas de desinfección y limpieza.

Cuando por fin entró en la vivienda pasados unos días, lo primero que recuerda es «el suelo negro, la sangre y la huella de un niño en la escalera». Para todas las actuaciones de limpieza, tuvo que pedir un préstamo de 45.000 euros.

A partir de los hechos, ha indicado que tiene que tomar tranquilizantes, que sufre depresión y que todo ha afectado a su vida cotidiana.