Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las piscinas de El Fango, en el barrio bilbaíno de Rekalde, en una imagen de archivo. DV

Muere el niño de 11 años que fue evacuado a Cruces desde unas piscinas de Bilbao

El pequeño, que formaba parte de un grupo de menores llegados desde Valencia con una parroquia, llevaba tres días ingresado en la UCI

Pablo Ariza Martín

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:46

El niño de 11 años que fue evacuado el pasado domingo a Cruces tras perder el conocimiento en las piscinas municipales de El Fango, en ... Bilbao, murió este miércoles después de tres días ingresado en la UCI del centro hospitalario. El pequeño finalmente no ha podido recuperarse. El fallecimiento del menor, adelantado por Radio Nervión, fue confirmado a este medio por fuentes del Obispado de Bilbao. Según pudo saber este periódico, el crío formaba parte de un grupo de menores asiáticos que estaba de vacaciones en Bilbao con monitores de una parroquia valenciana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  2. 2

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  3. 3 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  4. 4 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  5. 5

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  6. 6 Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle
  7. 7 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  8. 8 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  9. 9 El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano
  10. 10 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere el niño de 11 años que fue evacuado a Cruces desde unas piscinas de Bilbao

Muere el niño de 11 años que fue evacuado a Cruces desde unas piscinas de Bilbao