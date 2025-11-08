Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Galicia ha estado esta semana en alerta naranja (riesgo importante) por temporal marítimo. EFE

El mar se cobra dos muertos en las costas de Tenerife y A Coruña

En la isla canaria un golpe de mar ha provocado también otros nueve heridos, tres de ellos graves

C. P. S.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:54

El mar se ha cobrado este sábado dos vidas en las costas de Tenerife y A Coruña de manera fortuita. El primer fallecido fue en la ciudad gallega, al caer al agua desde una zona rocosa un jubilado de 72 años que estaba pescando. En concreto, el accidente ha tenido lugar en O Portiño, en la parroquia de Visma, limítrofe con Arteixo.

Sobre las 16:00 horas, un vecino alertó a los servicios de emergencia de lo ocurrido y dijo que, aunque había acudido a ayudar al hombre tras ver lo ocurrido, no le podía localizar entre las rocas y el mar en esa zona a las fueras de A Coruña. A la zona acudió también un helicóptero Helimer del Servicio de Salvamento Marítimo, pero sus ocupantes no lograron salvarle y solo pudieron rescatar su cuerpo más tarde para trasladarlo a tierra.

Bastante más abajo, en aguas también del océano Atlántico, un golpe de mar hacía caer al agua a una decena de personas en el muelle del Puerto de La Cruz, en Tenerife. La peor suerte la corrió una mujer de mediana edad, que murió ahogada. Otras nueve personas resultaron heridas en el mismo accidente, tres de ellas con pronóstico grave.

Trataron de reanimarla

La fallecida pudo ser rescatada en un primer momento aún con vida, pero se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Por ese motivo los servicios sanitarios comenzaron a practicarle maniobras reanimación. cardiopulmonar avanzadas, pero por desgracias sin obtener un resultado positivo, por lo que finalmente confirmaron su deceso.

Todos los heridos han sido traslados a diferentes centros sanitarios del norte de la isla canaria. Por su parte, efectivos de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia traslados a la zona han montado un dispositivo de búsqueda por si hubiera alguna persona más desaparecida.

