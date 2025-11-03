Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estación de Metro de San Ignacio E.C.

Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»

El bebé, que ha nacido este lunes a la mañana, se encuentra bien y ha sido trasladado a un centro sanitario

Josu García

Josu García

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Un grupo de empleados de Metro Bilbao, personal de seguridad y varios pasajeros han sido testigos en la mañana de este lunes de un episodio ... extraordinario: una mujer ha dado a luz en el andén de la estación de San Ignacio al ponerse de parto de manera inesperada. El bebé se encuentra bien y ha sido trasladado a un centro sanitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  8. 8 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  9. 9 Claudia, la madre de familia que ha dejado atrás su vida para mudarse a una aldea en Galicia: «He encontrado mi lugar en el mundo»
  10. 10

    Temor al asesino en serie. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»

Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»