Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»

Un grupo de empleados de Metro Bilbao, personal de seguridad y varios pasajeros han sido testigos en la mañana de este lunes de un episodio ... extraordinario: una mujer ha dado a luz en el andén de la estación de San Ignacio al ponerse de parto de manera inesperada. El bebé se encuentra bien y ha sido trasladado a un centro sanitario.

Pasaban unos pocos minutos de las 9.30 horas cuando la embarazada se ha sentido indispuesta. «Se ha mareado y han tenido que ayudarla para que no se cayera», cuenta un testigo. Los trabajadores del suburbano han sido informados y varios de ellos se han trasladado al andén de la estación de San Ignacio. «Pensábamos que era un infarto», ha comentado una de las empleadas. «Nos hemos llevado un buen susto, pero luego todo ha ido bien y ha nacido una niña», ha afirmado.

Los servicios de emergencia y la Ertzaintza no han tardado en llegar. El bebé y la madre han sido rápidamente atendidos y trasladados para recibir atención médica. «Ha sido todo muy rápido», comentaban los trabajadores. El servicio no se ha visto afectado. Poco después de las 10 de la mañana ya no quedaba rastro de que se hubiera producido un alumbramiento en plena estación. Todo estaba limpio y tranquilo. «Nos ha dicho la mujer que era su quinto hijo».

Aunque resulta algo casi único, no es la primera vez que sucede algo así en Metro Bilbao. En 2009, ya hubo un caso en la estación baracaldesa de Bagatza. También nació una niña. Se da la circunstancia de que a pocos metros de San Ignacio, en Sarriko, el director gerente del suburbano, Eneko Arruebarrena, y la diputada general, Elizabete Etxanobe, celebraban un acto para presentar el 30 aniversario del metro. La noticia ha llegado hasta el evento. «Es sin duda una buena forma de empezar con los actos de celebración. El metro es ya una parte de nuestras vidas», ha dicho Arruebarrena.