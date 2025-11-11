Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca

La Fiscalía pide para ellos y un tercer acusado 10 años por traficar con la droga, incautada en sacos de carbón con destino a Euskadi

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Audiencia provincial de Valladolid juzga a un ertzaina, a un empresario bilbaíno y a un tercer implicado por el mayor alijo de cocaína ... decomisado nunca en la región, 862 kilos de cocaína impregnada en sacos de carbón. La droga iba a ser distribuida en Euskadi. A la cabeza de este supuesto entramado se encontraba el calificado como «narcotraficante histórico» Julio P. A., quien contaba con la colaboración de un agente de la Ertzaintza. El tercer acusado es un ciudadano de origen argelino, considerado por los investigadores como el «testaferro» de la red.

