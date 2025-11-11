Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca

La Audiencia provincial de Valladolid juzga a un ertzaina, a un empresario bilbaíno y a un tercer implicado por el mayor alijo de cocaína ... decomisado nunca en la región, 862 kilos de cocaína impregnada en sacos de carbón. La droga iba a ser distribuida en Euskadi. A la cabeza de este supuesto entramado se encontraba el calificado como «narcotraficante histórico» Julio P. A., quien contaba con la colaboración de un agente de la Ertzaintza. El tercer acusado es un ciudadano de origen argelino, considerado por los investigadores como el «testaferro» de la red.

La droga cruzó el Atlántico hasta que en el puerto de Sines (Portugal) se inició una investigación que explotó definitivamente en Medina del Campo en abril de 2021, aunque tenía como destino Bilbao. La operación acabó con los tres detenidos.

Durante la primera sesión, en la que los tres acusados se enfrentan a una petición de pena de prisión de 10 años cada uno, declararon los agentes que realizaron los seguimientos de los camiones en los que viajaban la droga, así como de Julio P.A. y de uno de sus cómplices, que se movían en un coche particular.

Fue la autoridad aduanera y tributaria de Portugal la que detectó la cocaína en uno de los contenedores al llegar a Sines, el 23 de abril de 2021. Tres días más tarde, el cabecilla y su testaferro viajaron hasta Portugal con la intención de aportar la documentación para la retirada de ese carbón impregnado de cocaína. Con los trámites completados, los dos contenedores pusieron rumbo hasta Medina del Campo. Cuando los camiones llegaron a la nave, un día uno y al día siguiente, el segundo (el que portaba la droga), los agentes descubrieron la implicación del tercer acusado, el ertzaina. Con los dos vehículos pesados en el interior, la operación explotó y en ese momento se detuvo a los tres sospechosos.