Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
La Fiscalía pide para ellos y un tercer acusado 10 años por traficar con la droga, incautada en sacos de carbón con destino a Euskadi
Álvaro Muñoz
Valladolid
Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00
La Audiencia provincial de Valladolid juzga a un ertzaina, a un empresario bilbaíno y a un tercer implicado por el mayor alijo de cocaína ... decomisado nunca en la región, 862 kilos de cocaína impregnada en sacos de carbón. La droga iba a ser distribuida en Euskadi. A la cabeza de este supuesto entramado se encontraba el calificado como «narcotraficante histórico» Julio P. A., quien contaba con la colaboración de un agente de la Ertzaintza. El tercer acusado es un ciudadano de origen argelino, considerado por los investigadores como el «testaferro» de la red.
La droga cruzó el Atlántico hasta que en el puerto de Sines (Portugal) se inició una investigación que explotó definitivamente en Medina del Campo en abril de 2021, aunque tenía como destino Bilbao. La operación acabó con los tres detenidos.
Durante la primera sesión, en la que los tres acusados se enfrentan a una petición de pena de prisión de 10 años cada uno, declararon los agentes que realizaron los seguimientos de los camiones en los que viajaban la droga, así como de Julio P.A. y de uno de sus cómplices, que se movían en un coche particular.
Fue la autoridad aduanera y tributaria de Portugal la que detectó la cocaína en uno de los contenedores al llegar a Sines, el 23 de abril de 2021. Tres días más tarde, el cabecilla y su testaferro viajaron hasta Portugal con la intención de aportar la documentación para la retirada de ese carbón impregnado de cocaína. Con los trámites completados, los dos contenedores pusieron rumbo hasta Medina del Campo. Cuando los camiones llegaron a la nave, un día uno y al día siguiente, el segundo (el que portaba la droga), los agentes descubrieron la implicación del tercer acusado, el ertzaina. Con los dos vehículos pesados en el interior, la operación explotó y en ese momento se detuvo a los tres sospechosos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión