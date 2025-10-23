Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El futbolista del RCD Espanyol, Álvaro Aguado, a su salida de la Ciutat de la Justicia. EP

Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Habría violado a una empleada del Espanyol en la fiesta del ascenso a primera, hace dos temporadas

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:42

Un juzgado de Barcelona ha decidido procesar al exfutbolista del Espanyol, Álvaro Aguado, investigado por agresión sexual. El jugador, que está sin equipo, y que ... siempre ha negado los hechos, se sentará en el banquillo acusado de violar a una empleada del club 'perico' en la fiesta de celebración de la temporada de hace dos años, con motivo del ascenso a primera división.

