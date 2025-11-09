El juez archiva la causa por la niña navarra 'vendida' por su padres a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky

Un juez de Tudela ha archivado la causa abierta por la supuesta venta de una menor de 14 años de Navarra por sus padres a ... otra familia residente en Lleida para que se casara con su hijo, de 21. El acuerdo de carácter ilícito se cerró por un pago de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos. Según han señalado fuentes de la investigación, la niña declaró el viernes en el juzgado y mantuvo que había viajado a Cataluña por su propia voluntad, al tiempo que negó haber sido víctima de un caso de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Ante esta aseveración el instructor ha considerado su testimonio más relevante que el resto de indicios presentados en la investigación policial, aunque ha señalado en un auto que su decisión es provisional mientras no se aporten nuevos elementos que permitan reabrir la instrucción. Un juzgado de Lleida mantiene por ahora medidas protectoras para la chica y al parecer emitirá una resolución mañana, lunes.

Fuentes consultadas han indicado que la menor señaló ante el juez que su desplazamiento a Lleida fue voluntario y con el consentimiento de sus padres. No negó que en el momento de su localización por agentes de los Mossos d'Esquadra se encontrara mendigando en la localidad de Les Borges Blanques, pero aseguró que no era forzado por el matrimonio con el que residía en ese momento. En cuanto a unas imágenes en redes sociales en las que supuestamente se veía un momento de su boda con el joven de Lleida indicó que solamente se trataba de una celebración familiar.

La Guardia Civil de Navarra informó el sábado que se había arrestado a los padres de la menor, que fue liberada tras ser localizada cuando se encontraba mendigando en la localidad leridana de Les Borges Blanques. Destacó que en la operación había sido crucial la participación de agentes de los Mossos d'Esquadra. Esto permitidó el arresto en Cataluña de dos hombres de 40 y 20 años, además de una mujer de 42, como responsables de la compra y traslado de la menor a esa comunidad autónoma.

La Guardia Civil de Navarra indicó que los hechos se remontan al pasado mes de enero en una localidad de la Ribera navarra. Los padres de la menor de 14 años, un hombre y una mujer de 35 años, se pusieron en contacto con una familia residente en Lleida para que contrajera matrimonio con su hijo. La menor fue trasladada a Cataluña, donde fue obligada a ejercer la mendicidad como forma de aportar dinero a los compradores.

Nadie denunció su situación. Una notificación rutinaria de un Juzgado de Menores de la Comunidad foral para localizarla acabó en un requerimiento en la Guardia Civil de Navarra. La información que fue apareciendo implicó al equipo EMUME (Mujer y Menor) para dar con ella. Los investigadores se coordinaron con agentes de los Mossos d'Esquadra para localizar a la víctima en la provincia de Lleida. Finalmente la menor fue hallada en la localidad de Les Borges Blanques el pasado mes de octubre. Fue llevada a un centro de protección, donde actualmente recibe atención y apoyo especializado.

Por su parte, tras concluir las diligencias policiales, los padres de la menor fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Tudela, mientras que los arrestados en Cataluña prestaron declaración ante un juez de primera instancia e instrucción de Lleida. Todos ellos se encuentran en libertad con medidas cautelares de alejamiento con respecto de la víctima.

De origen rumano y romaní

El sargento primero al frente del caso reveló el sábado que la familia de la menor es de origen rumano y romaní. Además, la pequeña no estaba escolarizada, al igual que sus hermanos. Sus padres indicaron a los agentes que no estaba en su domicilio porque se había ido a Rumanía con la abuela. «Que ya nos haría una videollamada, nos dijeron», recuerda el mando de la Guardia Civil de Navarra. Los indicios de que la joven podía haber sido vendida fueron cobrando fuerza. Los investigadores hallaron incluso en redes sociales fotos de una boda.

«No es algo habitual, pero tampoco súper excepcional. Este tipo de prácticas se siguen dando y para algunas personas es muy difícil de entender que sea un delito», afirma el sargento. Remarca que las sospechas iniciales de los investigadores pasaban por que la joven estuviera en Bélgica o en Francia, así que introdujeron sus datos en el programa Schengen, que pone en alerta a todas las policías europeas cuando se busca a una persona. Si es identificada en este marco geográfico, la ubicación se traslada rápidamente al cuerpo policial que la ha pedido previamente. En esta ocasión, fueron los Mossos quienes la encontraron. También de casualidad, gracias a la iniciativa de un ciudadano, un particular al que le llamó mucho la atención la juventud y la actitud de la chica que ejercía la mendicidad a las puertas de un supermercado en Lleida.

Mendigando en la calle

«Un vecino había avisado porque la joven que pedía en los accesos era poco más que una niña, le conmovió y le dio algún alimento, pero vio que ella, en vez de comérselo o guardárselo, accedía al establecimiento y trataba de cambiarlo, de devolverlo a cambio de dinero. Avisaron a la Policía. La chica les explicó que ejercer la mendicidad era su forma de aportar dinero a su actual familia». Una vez identificada y ubicada, fue trasladada a un centro de protección de menores, donde actualmente recibe atención y apoyo especializado. «Fue un poco 'a la fuerza'. Ella aceptaba la situación, no se consideraba una víctima. Ha crecido en ese contexto».

Lo que parece una realidad de otros siglos o de otros países lejanos, quizá no lo sea tanto, admite este sargento de la Guardia Civil de Navarra. «Hay casos que ocurren aquí en España. No son muchos, pero algunos sí. Sabemos además que muchas de estas chicas acaban saldando su 'deuda' ejerciendo la mendicidad, como en este caso, o directamente la prostitución, como ha ocurrido en otros. A mí en Navarra no me ha tocado ver ninguno, pero sé que se han dado. Es complicado, porque son familias que tienen muy integradas algunas prácticas pero es verdad tampoco podemos mirar a otro lado como si fueran una sociedad paralela. Viven aquí. Esta chica tiene solo 14 años y varios hermanos menores. Uno de ellos, una niña».