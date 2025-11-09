Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La menor fue localizada cuando mendigaba en una calle de la localidad leridana de Les Borgues Blanques.

El juez archiva la causa por la niña navarra 'vendida' por su padres a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky

La menor aseguró en el juzgado de Tudela que viajó a Lleida por su propia voluntad y el instructor ha considerado su testimonio más relevante que el resto de indicios

A. Iparraguirre y C. Remírez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:35

Un juez de Tudela ha archivado la causa abierta por la supuesta venta de una menor de 14 años de Navarra por sus padres a ... otra familia residente en Lleida para que se casara con su hijo, de 21. El acuerdo de carácter ilícito se cerró por un pago de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y algunos alimentos básicos. Según han señalado fuentes de la investigación, la niña declaró el viernes en el juzgado y mantuvo que había viajado a Cataluña por su propia voluntad, al tiempo que negó haber sido víctima de un caso de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Ante esta aseveración el instructor ha considerado su testimonio más relevante que el resto de indicios presentados en la investigación policial, aunque ha señalado en un auto que su decisión es provisional mientras no se aporten nuevos elementos que permitan reabrir la instrucción. Un juzgado de Lleida mantiene por ahora medidas protectoras para la chica y al parecer emitirá una resolución mañana, lunes.

