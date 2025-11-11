Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un control de la Ertzaintza F. De la Hera

El inesperado resultado de un control de la Ertzaintza: drogas, armas, un investigado y ocho positivos por estupefacientes

El operativo preventivo se realizó el pasado domingo en las inmediaciones de una discoteca en Ugao-Miraballes

Á.L.

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:29

Comenta

Un hombre investigado, 46 personas identificadas, 16 de ellas propuestas para sanción de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (L.O.P.S.C.), y ocho conductores sancionados por dar positivo en drogas, es el demoledor balance de un operativo preventivo realizado el pasado domingo en las inmediaciones de una discoteca de la localidad vizcaína de Ugao-Miraballes.

En el transcurso de este dispositivo policial se le ocuparon diversas sustancias estupefacientes a un hombre de 50 años, de nacionalidad española, en el interior de su vehículo: dos bolsas con polvo blanco y alrededor de 20 pastillas, por lo que se le abrieron diligencias como investigado por un presunto delito contra la salud pública.

La Ertzaintza identificó a 46 personas y se propuso una propuesta de sanción a 16 de ellas de acuerdo con la L.O.P.S.C., a 14 por tenencia de drogas (cocaína, speed, marihuana y hachís) y a 2 por posesión de armas (un cúter y un puño americano). Además, ocho conductores dieron positivo en sustancias estupefacientes en el control de drogas que se realizó.

Según informa la Ertzaintza, estas intervenciones son fruto de las tareas preventivas que realizan en el marco del Plan de Acción para el Control de Armas Blancas y Objetos Peligrosos en la vía pública, en esta ocasión junto a una discoteca en Ugao-Miraballes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  4. 4 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  5. 5 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  6. 6 Alex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, comparte su Behobia- San Sebastián: «Una de las experiencias más bonitas de mi vida»
  7. 7

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  8. 8

    Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa
  9. 9

    Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  10. 10 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El inesperado resultado de un control de la Ertzaintza: drogas, armas, un investigado y ocho positivos por estupefacientes

El inesperado resultado de un control de la Ertzaintza: drogas, armas, un investigado y ocho positivos por estupefacientes