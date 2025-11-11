El inesperado resultado de un control de la Ertzaintza: drogas, armas, un investigado y ocho positivos por estupefacientes El operativo preventivo se realizó el pasado domingo en las inmediaciones de una discoteca en Ugao-Miraballes

Á.L. Martes, 11 de noviembre 2025, 10:29

Un hombre investigado, 46 personas identificadas, 16 de ellas propuestas para sanción de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (L.O.P.S.C.), y ocho conductores sancionados por dar positivo en drogas, es el demoledor balance de un operativo preventivo realizado el pasado domingo en las inmediaciones de una discoteca de la localidad vizcaína de Ugao-Miraballes.

En el transcurso de este dispositivo policial se le ocuparon diversas sustancias estupefacientes a un hombre de 50 años, de nacionalidad española, en el interior de su vehículo: dos bolsas con polvo blanco y alrededor de 20 pastillas, por lo que se le abrieron diligencias como investigado por un presunto delito contra la salud pública.

La Ertzaintza identificó a 46 personas y se propuso una propuesta de sanción a 16 de ellas de acuerdo con la L.O.P.S.C., a 14 por tenencia de drogas (cocaína, speed, marihuana y hachís) y a 2 por posesión de armas (un cúter y un puño americano). Además, ocho conductores dieron positivo en sustancias estupefacientes en el control de drogas que se realizó.

Según informa la Ertzaintza, estas intervenciones son fruto de las tareas preventivas que realizan en el marco del Plan de Acción para el Control de Armas Blancas y Objetos Peligrosos en la vía pública, en esta ocasión junto a una discoteca en Ugao-Miraballes.