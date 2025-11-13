El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»

El incendio que este jueves se ha producido en una vivienda de la calle El Carmen de Barakaldo y que ha dejado un herido grave ... tras tirarse por la ventana y otros tres evacuados al hospital, no ha sorprendido a los vecinos de la zona. Los residentes del mismo edificio y de otros colindantes han asegurado a este diario que los incidentes en el piso calcinado por el fuego eran frecuentes y que «la Policía venía cada dos por tres». «Hace no mucho hubo un apuñalamiento entre ellos. Cualquier día la iban a liar. Se veía venir», ha manifestado Javier, un vecino que vive en el bloque de enfrente.

Las llamas se han desatado poco antes de las seis de la mañana en el tercer piso de este bloque de seis alturas por causas que investiga la Ertzaintza. El Gobierno Vasco ha informado que, además de la persona que se ha lanzado al vacío para huir de las llamas -un hombre de 48 años y de nacionalidad española-, en la vivienda se encontraban «tres hombres de 46, 48 y 60 años, el primero de origen magrebí y los otros dos de nacionalidad española». El hombre que se ha precipitado por la ventana permanece ingresado en el Hospital de Cruces «con heridas de pronóstico reservado», según ha detallado la alcaldesa de la localidad fabril, Amaia del Campo. Por su parte, los otros tres heridos han sido trasladados a distintos centros sanitarios del municipio, dos de ellas por inhalación de humo y un tercero con quemaduras.

Sin embargo, en declaraciones de Radio Nervión, la regidora local ha afirmado que en el Ayuntamiento de Barakaldo constaba que en el piso «solo residía una persona». Algo que confirman los vecinos. «En la misma vivienda había siempre más gente, iban y venían, se les veía asomados a la ventana, por lo menos tres o cuatro, pero también había chicas. Esto parecía un harén», señala este ciudadano.

Naiara Pérez, otra vecina, en este caso del inmueble en el que se ha originado el fuego y que ha dejado destrozada la vivienda, ha mostrado su hartazgo, ya que las personas que se encontraban en el piso están relacionadas, según afirma, con «droga, prostitución, agresiones, delincuencia... Salen a robar por la noche. Desmantelan las cosas que roban y las venden como chatarra. Ese es su trabajo diario», denuncia esta mujer.

«Hay mucho miedo»

Según ha relatado, los heridos por el incendio han provocado numerosos problemas desde hace tiempo y mantienen a los vecinos atemorizados. Se trata de una «problemática que tenemos en este edificio de gente que está al margen de la sociedad y de la ley», ha atestiguado Naiara. «Hay mucho miedo», revela con mucha preocupación. «Hay niñas de 13 y 14 años que no suben solas en el ascensor porque no sabes qué tipo de persona te puedes encontrar. También agredieron a una persona de 80 años. Le empujaron y se cayó y se rompió el brazo», ha declarado.

De hecho, uno de los afectados por el incendio, «hace una semana iba paseando con un cuchillo porque no le dejaban entrar en la vivienda», ha señalado Naiara, quien a su vez se 'alegra' «por que haya pasado esto para que las instituciones se pongan las pilas con este tipo de problemas». El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, ha anunciado que comparecerá de forma urgente a las 13.00 horas.

Otra vecina del piso incendiado, Pilar Llata, ha escuchado los gritos de auxilio. Ha explicado que el piso pertenece al Gobierno vasco y lamenta que «no hayan hecho caso a los escritos que les hemos enviado». La mujer confirma que ha sido un sinvivir. Según su relato, han provocado numerosos destrozos en el portal y era habitual que portasen armas blancas. «Había mucha gente conflictiva. No podíamos coger el ascensor porque nos sacaba el cuchillo», ha manifestado.

Al servicio de Bomberos de Diputación el aviso del incendio ha llegado a través del 112 a las 05.52 horas, según fuentes forales. Inmediatamente se han movilizado dotaciones de los parques de Artaza y Urioste y hasta el lugar se han desplazado también unidades de la Ertzaintza y la Policía Municipal de Baracaldo, además de varias ambulancias. Los sanitarios han atendido en el lugar a la persona caída que, una vez estabilizada, ha sido evacuada.

Los servicios de extinción de incendios, entre tanto, han logrado sacar del piso a otros las otras tres personas. «Con ayuda de la escala se ha bajado a dos y al tercero se le ha rescadado por el patio interior», relatan fuentes de la Diputación Foral de Bizkaia que apuntan que el edificio siniestrado, cercano a las vía del tren, «es relativamente nuevo y de estructura de hormigón».

El fuego ha quedado totalmente sofocado minutos antes de las 6:30 horas de la mañana. Para entonces, los ocho vecinos que habían salido de sus viviendas, alarmados por el fuego, han regresado a sus casas, ninguna de las cuales han resultado afectadas. A lo largo de la mañana, efectivos de Bomberos y agentes de la Ertzaintza realizarán una inspección ocular en el domicilio para tratar de esclarecer las causas que originaron el fuego.