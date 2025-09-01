Un fallecido y un herido en un accidente de tráfico en el puerto alavés de Azazeta

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en una colisión frontal ocurrida este lunes, sobre las 11.00 horas, en el puerto de ... Azazeta (Álava), en el punto kilométrico 16 de la A-132. Como consecuencia del siniestro, la vía permanece cerrada al tráfico en ambos sentidos y se están habilitando desvíos por carreteras secundarias, a la espera de la retirada de los vehículos implicados y la limpieza de la calzada, según informa el departamento vasco de Seguridad.

Tras el accidente, hasta el lugar de los hechos se han desplazado de inmediato los Servicios de Emergencia y los bomberos han tenido que liberar a uno de los conductores que había quedado atrapado en el interior de su vehículo, para, a continuación, ser trasladado al hospital de Txagorritxu, en Vitoria.

Los sanitarios han tratado de salvarle la vida al otro conductor, que ha fallecido en el mismo lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas, apuntan desde Seguridad. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente.