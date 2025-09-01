Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estado en el que han quedado los dos vehículos implicados en el choque frontal en el puerto de Azáceta. Bomberos Forales de Álava

Un fallecido y un herido en un accidente de tráfico en el puerto alavés de Azazeta

La A-132 permanece cortada en ambos sentidos y el tráfico se desvía por vías alternativas

Naroa Ascunce

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:01

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en una colisión frontal ocurrida este lunes, sobre las 11.00 horas, en el puerto de ... Azazeta (Álava), en el punto kilométrico 16 de la A-132. Como consecuencia del siniestro, la vía permanece cerrada al tráfico en ambos sentidos y se están habilitando desvíos por carreteras secundarias, a la espera de la retirada de los vehículos implicados y la limpieza de la calzada, según informa el departamento vasco de Seguridad.

